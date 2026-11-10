Stati Uniti disertano la revisione ONU sui diritti umani a Ginevra

Gli Stati Uniti non parteciperanno martedì alla revisione ONU sui diritti umani a Ginevra, con il rinvio probabile a gennaio e nuove critiche delle ONG.

A Ginevra, il 10 novembre, gli Stati Uniti hanno annunciato che non parteciperanno alla riunione delle Nazioni Unite prevista per martedì, nella quale sarebbe stato esaminato il bilancio in materia di diritti umani sotto la presidenza di Donald Trump. La decisione, riportata dall'agenzia Reuters, arriva mentre diverse organizzazioni per i diritti umani denunciano violazioni che, a loro dire, hanno raggiunto livelli mai visti da decenni.

Il mancato intervento di Washington riguarda la Revisione Periodica Universale, il meccanismo con cui il Consiglio per i diritti umani dell'ONU valuta la situazione di ciascun Stato. Secondo una bozza di documento delle Nazioni Unite e alcune fonti diplomatiche, l'assenza statunitense farà probabilmente slittare l'evento a gennaio.

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Perché gli Stati Uniti non partecipano alla revisione ONU

Gli Stati Uniti hanno abbandonato il Consiglio per i diritti umani dell'ONU con sede a Ginevra lo scorso anno, citando un presunto pregiudizio anti-israeliano. Quest'anno è la seconda volta consecutiva che Washington salta la propria revisione, un processo a cui partecipano anche paesi governati da regimi autoritari.

Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto che partecipare alla revisione equivarrebbe a un'approvazione del lavoro del Consiglio. Nella stessa dichiarazione, il portavoce ha definito il Consiglio un organismo irrimediabile, accusandolo di farsi beffe dei diritti umani e di promuovere una retorica antiamericana, senza però rispondere alle accuse sul bilancio statunitense.

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Le critiche delle ONG e degli esperti dell'ONU

Il Consiglio, composto da 47 membri, non ha criticato direttamente la situazione dei diritti umani negli Stati Uniti. Sono stati invece alcuni esperti nominati dal Consiglio a sollevare dubbi, ad esempio sulle espulsioni dei migranti. Il governo di Washington ha replicato che le espulsioni vengono effettuate in conformità con la legge statunitense sull'immigrazione.

Jamil Dakwar, dell'American Civil Liberties Union, ha parlato con i giornalisti a Ginevra, affermando che gli attacchi ai diritti umani fondamentali e alle libertà civili sono senza precedenti da generazioni. Dakwar ha aggiunto che il limite è stato superato, esprimendo la richiesta di una risposta netta alle violazioni denunciate.

Anche Noor Abdalla, moglie dell'attivista studentesco filopalestinese Mahmoud Khalil, trattenuto in detenzione per motivi di immigrazione lo scorso anno, figura tra le persone che chiedono all'Alto commissario ONU per i diritti umani Volker Turk di tenere tempestivamente un briefing sulla situazione statunitense, anche in assenza di Washington. Abdalla ha sostenuto che, quando il governo più potente del mondo non viene chiamato a rispondere, si sente autorizzato a fare ciò che vuole.

Come funziona la Revisione Periodica Universale

La Revisione Periodica Universale chiede a tutti i 193 Stati membri dell'ONU di presentare un rapporto sui diritti umani ogni pochi anni. I rapporti vengono esaminati da altri Stati, che formulano raccomandazioni non vincolanti. Gli Stati Uniti avevano presentato il proprio rapporto durante il primo mandato di Trump.

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Secondo i documenti delle Nazioni Unite, i paesi avevano previsto di sollevare martedì questioni come l'aborto e la pena di morte. Organizzazioni non governative statunitensi e internazionali hanno inoltre inviato all'ONU quasi 200 contributi, che spaziano dalla migrazione alla discriminazione razziale.

Cosa succede ora con il rinvio a gennaio

Quattordici paesi sono previsti nel processo di revisione a Ginevra questo mese. Con il probabile rinvio della sessione statunitense a gennaio, il confronto sul bilancio di Washington resta sospeso, mentre le ONG continuano a chiedere che la questione venga affrontata.

Un diplomatico ha spiegato l'approccio prevalente tra le delegazioni: lasciare la porta aperta e sperare che gli Stati Uniti tornino a partecipare tra due anni.