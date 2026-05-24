Stati Uniti e Iran ad unico accordo per cessate il fuoco

Secondo fonti vicine alla Casa Bianca, il leader supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, avrebbe approvato il modello generale di una bozza di accordo per la risoluzione del nodo nucleare e la fine delle ostilità.

Stati Uniti e l’Iran sono vicini a un accordo per un cessate il fuoco temporaneo che metterebbe fine alla guerra per due mesi. Secondo quanto riportato da fonti di stampa vicine alla Casa Bianca, il leader supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, avrebbe approvato il modello generale di una bozza di accordo per la risoluzione del nodo nucleare e la fine delle ostilità.

Nel mentre, Donald Trump si muove tra annunci e post social a effetto. L’Iran ha accettato la condizione chiave posta da Washington: in cambio della revoca del blocco da parte degli Stati Uniti, l’Iran accetterà in linea di principio di smaltire l’uranio altamente arricchito. L’amministrazione Trump richiede che l’Iran si impegni a smaltire l’uranio altamente arricchito e a ‘risolvere altre questioni nucleari’ non ancora specificate. L’altra questione cardine dell’accordo è la riapertura dello Stretto di Hormuz.

L’intesa potrebbe svilupparsi in tre fasi: porre fine formalmente alla guerra, risolvere la crisi nello Stretto di Hormuz e avviare una finestra di 30 giorni per i negoziati su un accordo più ampio, che potrà essere estesa. Il trafficante dei cargo di prima delle ostilità continua a essere basso, secondo i dati satellitari nelle ultime 24 ore sono passate 33 navi contro circa 140 in una giornata normale prima della guerra.

Come riportato, la bozza potrebbe essere approvata dalla leadership iraniana e la ratifica definitiva non è imminente e di certo non oggi. Ancorché gli progressi, la ratifica definitiva non è imminente e di certo non oggi. La Casa Bianca ha chiarito che non è prevista per la giornata odierna la sigla di un accordo formale con l'Iran. Nonostante i progressi, la ratifica definitiva non è imminente e di sicuro non oggi.

Anche se vi è l’avallo sul modello generale, questa bozza deve ancora passare attraverso il sistema di leadership. Potrebbero essere necessari diversi giorni prima che l’intesa venga approvata dalla leadership iraniana. Anche Donald Trump frena e sostiene di aver chiesto ai suoi emissari di ‘non avere fretta’, ribadendo che il blocco statunitense sulle navi iraniane nello Stretto resterà in vigore fino a quando un accordo non sarà ‘raggiunto, certificato e firmato’





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