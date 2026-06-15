Stati Uniti e Iran firmano memorandum per porre fine al conflitto, riapertura graduale dello Stretto di Hormuz

Un accordo preliminare tra Washington e Teheran prevede la fine delle ostilità dopo quasi quattro mesi di guerra, con la riapertura progressiva del cruciale passaggio marittimo per il petrolio. L'intesa, condizionata a progressi sul nucleare, lascia aperti scenari complessi sul controllo del programma atomico iraniano e sulla sicurezza regionale, mentre i mercati reagiscono positivamente.

Gli Stati Uniti e l' Iran hanno raggiunto un accordo preliminare per porre fine a un conflitto durato quasi quattro mesi, secondo quanto annunciato da funzionari statunitensi.

Il memorandum d'intesa, già firmato dal presidente Donald Trump, dal vicepresidente JD Vance e dal presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Qalibaf, prevede una cerimonia ufficiale venerdì e un graduale aumento del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, cruciale per le forniture energetiche globali. L'intesa, seppur ancora in forma di framework, rappresenta la più importante svolta verso la risoluzione di un conflitto scaturito dai raid congiunti USA-Israele contro l'Iran a febbraio, evento che aveva provocato migliaia di vittime e devastato i mercati del petrolio e del gas.

I funzionari sottolineano che i benefici per l'Iran, come la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi congelati, saranno condizionati alla disponibilità di Teheran a collaborare sul programma nucleare e a cessare il sostegno a quello che Washington definisce "radicalismo" regionale. Nel breve termine, l'accordo consentirà la riapertura dello Stretto di Hormuz, ma i tecnici avvertono che ci vorrà tempo per tornare a livelli di traffico normali, anche se si prevede un incremento significativo a partire da subito.

Parallelamente, un alto funzionario ha chiarito che il ritiro israeliano dal Libano non è parte dell'intesa USA-Iran, precisando che Israele mantiene il diritto di difendersi da eventuali attacchi di Hezbollah. La notizia ha portato sollievo sui mercati finanziari, sebbene permangano incognite sulla complessità dei futuri negoziati nucleari e sulla stabilità regionale a medio termine





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