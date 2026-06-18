Stati Uniti e Iran firmano un memorandum per la pace in Medio Oriente e la riapertura dello Stretto di Hormuz

Accordo in 14 punti tra Washington e Teheran per cessare le ostilità, revocare il blocco navale e avviare una ricostruzione da 300 miliardi di dollari. L'Iran manterrà il diritto di far pagare il transito nello Stretto dopo 60 giorni.

Gli Stati Uniti e l' Iran hanno firmato un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente, come annunciato dalla Casa Bianca con un video sui social.

La firma, avvenuta durante una cena a Versailles tra il presidente americano e il presidente francese Emmanuel Macron, non ha previsto una cerimonia in Svizzera ma uno scambio di firme digitali, confermato anche dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei. Il testo, composto da 14 punti, stabilisce la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale reciproche, la rimozione del blocco navale entro 30 giorni e la garanzia del transito gratuito delle navi commerciali nello Stretto di Hormuz per 60 giorni.

Inoltre, prevede un piano di ricostruzione per l'Iran del valore di almeno 300 miliardi di dollari. Tuttavia, l'Iran ha ribadito che, trascorso il periodo di 60 giorni, applicherà un canone per le navi che attraversano lo Stretto, affermando il proprio diritto di sovranità sulla zona. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha dichiarato che lo Stretto non tornerà alla situazione pre-bellica e che Teheran riscuoterà un pedaggio per i servizi offerti.

Il memorandum, ufficialmente intitolato 'Memorandum d'intesa di Islamabad tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica islamica dell'Iran', è stato ribattezzato dal presidente americano 'il mio accordo' e definito 'un muro contro le armi nucleari'. I colloqui tecnici continueranno per finalizzare l'accordo definitivo entro 60 giorni, con focus anche sul programma nucleare iraniano





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