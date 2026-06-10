Stati Uniti e Iran: nuova escalation militare nello Stretto di Hormuz

Dopo l'abbattimento di un elicottero Apache americano, gli Stati Uniti hanno lanciato un'offensiva aerea contro l'Iran, che ha risposto con missili e droni. La tensione cresce nella regione dello Stretto di Hormuz.

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono esplose in una nuova escalation militare dopo l'abbattimento di un elicottero Apache americano da parte delle forze iraniane.

L'incidente è avvenuto durante una missione di pattugliamento nello Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più strategiche al mondo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato una rappresaglia immediata, definendo l'attacco iraniano una provocazione ingiustificata. Le sue parole, diffuse tramite il social Truth, hanno sottolineato la necessità di una risposta ferma e potente per difendere l'onore e la sicurezza nazionale americana.

I due piloti dell'Apache sono stati tratti in salvo da un drone navale dopo un ammaraggio di emergenza, ma l'episodio ha innescato una reazione a catena che ha portato a un nuovo conflitto aperto. In risposta, l'US Central Command ha lanciato un'offensiva aerea contro obiettivi iraniani nelle vicinanze dello Stretto di Hormuz.

Secondo il comunicato ufficiale, le forze americane hanno colpito difese aeree, stazioni di controllo a terra e postazioni radar di sorveglianza con munizioni di precisione, impiegando caccia dell'Aeronautica e della Marina. Le operazioni sono durate circa quattro ore, con esplosioni udite a Jask, nel Golfo di Oman, e nella città portuale di Bandar Abbas.

L'Iran ha replicato con il lancio di missili e droni contro la Quinta flotta americana in Bahrein, la base di Al-Azraq in Giordania e altri obiettivi in Kuwait. La Giordania ha dichiarato di aver intercettato cinque missili diretti verso una base aerea statunitense, mentre l'Iran ha rivendicato il danneggiamento di un drone MQ9 sopra la contea di Jam.

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Aragchi, ha tuonato su X che gli Stati Uniti hanno scelto di mettere alla prova la determinazione iraniana, ma le forze armate persiane non lasceranno senza risposta alcuna minaccia. Nel frattempo, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha annunciato di aver completato con successo un'operazione di rappresaglia, colpendo 21 obiettivi nelle basi americane nella regione. La situazione rimane tesa, con entrambe le parti che mostrano una ferma volontà di non cedere.

L'escalation solleva timori di un conflitto più ampio in una zona già instabile, mentre la comunità internazionale osserva con preoccupazione gli sviluppi. Lo Stretto di Hormuz, cruciale per il transito del petrolio, potrebbe diventare il teatro di una crisi dalle conseguenze globali





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