Stati Uniti e Iran si avvicinano a un accordo di pace, ma ci sono ancora ostacoli

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha parlato con i giornalisti prima di salire sul suo aereo all'aeroporto internazionale Indira Gandhi di New Delhi, in India, lunedì 25 maggio 2026. Rubio ha detto che gli Stati Uniti avranno un buon accordo con l'Iran o troveranno un'altra soluzione. Washington ha sminuito le speranze di un'imminente accordo nella guerra tre mesi vecchia.

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha parlato con i giornalisti prima di salire sul suo aereo all'aeroporto internazionale Indira Gandhi di New Delhi, in India, lunedì 25 maggio 2026.

Rubio ha detto che gli Stati Uniti avranno un buon accordo con l'Iran o troveranno un'altra soluzione. Washington ha sminuito le speranze di un'imminente accordo nella guerra tre mesi vecchia. Rubio ha detto ai giornalisti a New Delhi che gli Stati Uniti daranno alla diplomazia ogni chance di riuscita prima di esplorare 'alternative', dopo che il Presidente Donald Trump aveva detto la domenica che aveva detto ai suoi rappresentanti di non affrettarsi a raggiungere alcun accordo con l'Iran.

C'era una 'cosa solida' sul tavolo in termini della loro capacità di aprire lo stretto, di aprire lo stretto, di entrare in una negoziazione reale, significativa e limitata nel tempo sulla questione nucleare e sperare di riuscire a farlo. Un giorno prima, Trump aveva scritto su Truth Social che il blocco navale degli Stati Uniti sulle navi iraniane nello stretto di Hormuz sarebbe rimasto in forza e effetto fino a quando non fosse stato raggiunto un accordo, certificato e firmato.

Non c'era una risposta immediata dal governo iraniano. Ma l'agenzia di notizie Tasnim, legata ai Guardiani rivoluzionari dell'Iran, ha detto che gli Stati Uniti erano ancora ostruenti in alcune parti di un potenziale accordo, tra cui la richiesta di Tehran per la liberazione di fondi congelati. Durante il conflitto militare la tattica iraniana era 'un occhio per un occhio', e nella conflitto diplomatico è 'azione per azione', ha detto Ebrahim Rezaei, lo portavoce del parlamento iraniano, lunedì.

L'Iran non avrebbe ceduto alla pressione o alle minacce, e se gli Stati Uniti volevano un accordo avrebbero dovuto negoziare, ma se volevano il 6 dollari al litro avrebbero potuto continuare a bluffare, ha aggiunto su X. I prezzi del petrolio sono caduti del 6% a due settimane di bassi a causa dell'ottimismo crescente che gli Stati Uniti e l'Iran stavano muovendo verso un accordo di pace. Trump ha aumentato le aspettative di un accordo imminente la domenica quando ha detto che Washington e Tehran avevano 'largamente negoziato' un memorandum di intesa su un accordo di pace che avrebbe riaperto lo stretto di Hormuz.

Prima del conflitto, lo stretto cruciale aveva trasportato un quinto delle spedizioni globali di petrolio e gas liquefatto. Le due parti rimangono in disaccordo su diverse questioni difficili, come le ambizioni nucleari dell'Iran, la guerra in Libano di Israele con la milizia Hezbollah sostenuta dall'Iran e le richieste di Tehran per il sollevamento delle sanzioni e la liberazione di decine di miliardi di dollari di entrate petrolifere iraniane congelate in banche straniere.

Un alto funzionario dell'amministrazione Trump ha descritto cosa diceva fossero le ultime linee guida delle questioni che venivano negoziate. Parlano in condizioni di anonimato, il funzionario ha detto che l'Iran aveva accettato 'in principio' di aprire lo stretto di Hormuz, in cambio degli Stati Uniti che avrebbero sollevato il loro blocco navale e avrebbero disposto dell'uranio iraniano altamente arricchito. Gli Stati Uniti avevano capito che il Leader Supremo dell'Iran, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, aveva approvato il modello generale dell'accordo, ha aggiunto.

Non c'era una conferma immediata dall'Iran o una spiegazione su cosa significasse un 'accordo in principio'. Il funzionario degli Stati Uniti ha detto che Washington aveva in mente di riaprire lo stretto e di sollevare il blocco navale degli Stati Uniti. Negoziare i dettagli delle misure nucleari avrebbe richiesto più tempo. Il funzionario ha respinto le suggerimenti che l'Iran non aveva accettato di disporre del suo stockpiled di uranio arricchito.

'È una questione di come', ha detto. Un altro alto funzionario dell'amministrazione ha detto la domenica che il quadro proposto avrebbe dato ai negoziatori 60 giorni per raggiungere un accordo finale. Le fonti iraniane avevano detto alla Reuters che in future fasi, 'formule possibili' potevano essere trovate per risolvere il contendere sul suo stockpiled di uranio arricchito, incluso diluendo il materiale sotto il controllo dell'ispettore nucleare delle Nazioni Unite.

L'Iran ha a lungo negato le accuse degli Stati Uniti e di Israele che stesse perseguendo armi nucleari e ha detto di avere il diritto di arricchire l'uranio per scopi civili, sebbene la purezza che aveva raggiunto superava di gran lunga quella necessaria per la produzione di energia





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