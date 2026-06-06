Stati Uniti e Iran si scontrano nuovamente sullo Stretto di Hormuz

La guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran continua a infuriare, con entrambe le parti impegnate in negoziati per fermare la violenza. L'esercito americano ha colpito i siti radar costieri iraniani dopo aver abbattuto i droni lanciati dall'Iran verso lo Stretto di Hormuz. L'Iran ha riaffermato il suo sostegno a Hezbollah, mentre gli Stati Uniti hanno continuato a condannare le azioni del gruppo armato.

Le forze statunitensi hanno colpito i siti radar costieri iraniani dopo aver abbattuto i droni lanciati dall'Iran verso lo Stretto di Hormuz. L'esercito americano ritiene che i quattro droni iraniani avessero come obiettivo il traffico marittimo regionale.

Gli Stati Uniti e l'Iran sono stati impegnati in negoziati in gran parte indiretti per garantire un accordo provvisorio per fermare la guerra di tre mesi che lascerebbe le questioni, tra cui il programma nucleare iraniano, a ulteriori negoziati. La guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran è ormai nella sua quarta settimana e non sembra che si sia raggiunto alcun accordo.

La situazione è ulteriormente complicata dalla recente escalation di violenza tra Hezbollah e Israele, che ha portato a nuove attacchi e contro-attacchi in tutto il Medio Oriente. L'Iran ha riaffermato il suo sostegno a Hezbollah, mentre gli Stati Uniti hanno continuato a condannare le azioni del gruppo armato. La situazione sembra essere in una fase critica e non è chiaro se si raggiungerà un accordo per porre fine alla guerra





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