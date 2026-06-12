Stati Uniti e Iran vicini a un accordo per porre fine alla guerra

Un alto funzionario statunitense annuncia che le parti hanno concordato un testo; l'intesa preliminare potrebbe essere firmata nei prossimi giorni. L'Iran mantiene il controllo sullo Stretto di Hormuz.

WASHINGTON/DUBAI/PARIGI - Gli Stati Uniti e l' Iran hanno segnalato venerdì che un accordo per porre fine alla loro guerra è vicino, con un alto funzionario dell'amministrazione statunitense che ha dichiarato che entrambe le parti hanno concordato un testo e che Washington prevede di firmare un'intesa preliminare nei prossimi giorni.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha affermato che sono ancora possibili modifiche, ma l'accordo provvisorio mostra che il suo paese è uscito più forte dal conflitto. Il proposto memorandum d'intesa prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz e la rimozione del blocco navale statunitense sui porti iraniani, secondo fonti vicine ai negoziati. I negoziati sul programma nucleare iraniano, la ragione dichiarata dal presidente Donald Trump per iniziare la guerra, si terranno in seguito.

Il funzionario statunitense, parlando in condizione di anonimato, ha detto ai giornalisti che l'accordo soddisfa gli obiettivi fondamentali di Trump e mette i negoziati "in una posizione molto, molto buona". I resoconti della bozza di accordo da fonti occidentali, pakistane e iraniane indicano termini che potrebbero favorire l'Iran, suscitando critiche da Trump, che ha respinto i resoconti come inaccurati.

Sebbene ci siano differenze minori nei dettagli, le proprie offrono a Teheran gran parte di ciò che ha cercato, mentre Trump sembra aver ottenuto poco oltre la riapertura dello stretto, che l'Iran ha chiuso dopo gli attacchi statunitensi e israeliani a febbraio. Araqchi ha detto che l'Iran, insieme all'Oman, manterrà il controllo del traffico attraverso lo stretto, che prima della guerra gestiva un quinto della fornitura mondiale di petrolio e gas.

Le agenzie di stampa iraniane hanno riportato sabato che sono state udite esplosioni lungo lo stretto nel porto iraniano di Sirik e nell'isola di Qeshm, attribuite dai residenti e funzionari locali a colpi sparati dalle forze iraniane per avvertire navi che tentavano di attraversare la via d'acqua senza il permesso della marina dei Guardiani della Rivoluzione. I termini della bozza descritti a Reuters da molteplici fonti indicano che gli Stati Uniti inizieranno a rilasciare miliardi di dollari di asset iraniani congelati e rinunceranno alle sanzioni sulle esportazioni di petrolio, in cambio dell'apertura dello stretto da parte dell'Iran.

Il programma nucleare iraniano sarà affrontato durante un periodo di 60 giorni di colloqui. Il funzionario statunitense ha detto che l'accordo porterà infine allo smantellamento del programma nucleare iraniano, con la sua scorta di uranio altamente arricchito che sarà distrutta e rimossa. I termini includono anche un regime di ispezioni per garantire la conformità a lungo termine.

Ma Araqchi ha detto alla televisione di stato che l'Iran, che secondo fonti non ha accettato lo smantellamento del suo programma nucleare, vuole mantenere l'uranio in forma diluita.

"Per Teheran, l'unica soluzione preferita per la sua scorta di uranio altamente arricchito è il down-blending del materiale", ha detto. Le proposte includono la discussione di possibili riparazioni di guerra per Teheran e l'abbandono delle richieste di lunga data degli Stati Uniti per limiti al programma missilistico iraniano, secondo le fonti. Il funzionario statunitense ha contestato questa versione.

"Nessuno dei loro soldi verrà rilasciato finché non si esibiranno. Lo Stretto di Hormuz sarà aperto. Niente finanziamenti dell'Iran a gruppi terroristici", ha detto il funzionario, che ha parlato in condizione di anonimato.

"Questo è ciò che hanno concordato. È un accordo basato sulle prestazioni". Una fonte occidentale ha detto che l'accordo potrebbe essere firmato già domenica dal vicepresidente statunitense JD Vance e dal presidente del parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf, con Ginevra vista come la sede più probabile. Il funzionario dell'amministrazione statunitense ha detto che l'Europa era stata discussa come sede per la firma, ma non è stata presa alcuna decisione.

Israele, che ha lanciato la guerra insieme agli Stati Uniti, non ha partecipato ai negoziati. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto che il suo paese non sarà parte dell'accordo. Netanyahu si è scontrato con Trump nelle ultime settimane per le richieste degli Stati Uniti che Israele limiti l'azione militare in Libano per consentire a Washington di raggiungere un accordo con Teheran. Araqchi ha detto che l'accordo porrebbe fine alla guerra in Libano, implicando un ritiro israeliano dalle aree occupate.

Il ministro della Difesa israeliano ha detto che non si ritirerà. Un alto funzionario israeliano ha detto che Israele si aspetta di mantenere la sua libertà di agire contro le minacce nelle aree sotto il suo controllo. I progressi verso un accordo sono emersi alla fine di una settimana che ha portato una forte escalation delle ostilità nel Golfo, compresi scambi di fuoco tra Israele e Iran e attacchi statunitensi su obiettivi iraniani, seguiti da rappresaglie contro le basi statunitensi.

I mercati azionari globali sono saliti e i prezzi del petrolio sono scesi alla notizia. I prezzi del greggio Brent erano in calo di oltre il 3% ai minimi di quasi due mesi. Il conflitto è diventato un mal di testa politico per la Casa Bianca, in mezzo all'aumento dei prezzi del carburante e al calo degli indici di approvazione per Trump.

Alcuni repubblicani temono che l'impopolarità della guerra possa costare loro il controllo del Congresso nelle elezioni di metà mandato di novembre





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