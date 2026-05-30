Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia sviluppano veicoli sottomarini senza equipaggio nell'ambito di AUKUS

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha annunciato che il paese, insieme alla Gran Bretagna e all'Australia, sta lavorando per sviluppare veicoli sottomarini senza equipaggio nell'ambito del patto di difesa trilaterale AUKUS. Il programma rientra nel cosiddetto 'secondo pilastro' di AUKUS, che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la difesa, tra cui informatica quantistica, sottomarini, ipersonici, intelligenza artificiale e tecnologia informatica. Il ministro della Difesa britannico John Healey ha dichiarato che il progetto fornirà rapidamente alle forze armate le tecnologie più avanzate sul campo di battaglia.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha annunciato sabato che il paese, insieme alla Gran Bretagna e all'Australia, sta lavorando per sviluppare veicoli sottomarini senza equipaggio nell'ambito del patto di difesa trilaterale AUKUS .

Il programma rientra nel cosiddetto 'secondo pilastro' di AUKUS, che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la difesa, tra cui informatica quantistica, sottomarini, ipersonici, intelligenza artificiale e tecnologia informatica.

'Il progetto prevede la realizzazione di una suite di carichi utili UUV multi-missione altamente adattabili, progettati per supportare le operazioni sottomarine e mantenere il nostro vantaggio collettivo nel dominio marittimo', ha dichiarato Hegseth. Formata dai tre Paesi nel 2021, l'AUKUS fa parte dei loro sforzi per contrastare la crescente potenza della Cina nella regione dell'Indo-Pacifico. La Cina ha definito pericoloso il patto AUKUS e ha avvertito che potrebbe scatenare una corsa agli armamenti a livello regionale.

'Questo fornirà rapidamente alle nostre forze armate le tecnologie più avanzate sul campo di battaglia, poiché insieme produrremo una gamma di sensori e sistemi d'arma all'avanguardia per i droni sottomarini', ha dichiarato il ministro della Difesa britannico John Healey. 'Per troppo tempo in AUKUS abbiamo parlato troppo e consegnato troppo poco', ha detto Healey, che parlava insieme a Hegseth e al ministro della Difesa australiano a margine del Dialogo di Shangri-La a Singapore





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