Stati Uniti impongono sanzioni a comandanti di gruppi armati nel conflitto in Congo orientale

Il Tesoro americano ha colpito con sanzioni i leader dei ribelli M23 e delle milizie FDLR, accusati di alimentare il conflitto nell'est della Repubblica Democratica del Congo. La misura arriva mentre persistono gli scontri nonostante gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti e l'accordo di pace firmato a Washington.

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha annunciato martedì 2 giugno 2026 l'imposizione di nuove sanzioni contro i comandanti di gruppi armati accusati di guidare il conflitto nell'est della Repubblica Democratica del Congo .

La decisione arriva in un momento di persistente instabilità nella regione, nonostante i recenti sforzi di mediazione da parte dell'amministrazione statunitense e la firma di un accordo di pace a Washington lo scorso dicembre. L'azione designate dal Tesoro americano riguarda John Imani Nzenze, comandante e capo dell'intelligence del movimento ribelle M23, e Gustave Kubwayo, comandante delle Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda (FDLR) e leader di un'unità di intelligence e operazioni speciali.

Nel suo comunicato, il Segretario Bessent ha sottolineato l'urgente necessità di risolvere l'orrore del conflitto congolese, ribadendo l'impegno degli Stati Uniti per la pace e la prosperità nella regione. Ha affermato che la violenza persistente dei gruppi armati sta aggravatando una già drammatica crisi umanitaria e costituisce una minaccia per gli interessi statunitensi nella regione.

Le sanzioni, che consistono nel congelamento di eventuali beni sotto giurisdizione americana e il divieto di transazioni con soggetti statunitensi, mirano a sostenere una risoluzione pacifica e porre fine al bagno di sangue. Il conflitto nell'est del Congo vede da anni opporsi le forze dell'M23, che le Nazioni Unite accusano di essere sostenute dal Ruanda, e le FDLR, una milizia hutu composta in gran parte da ex responsabili del genocidio del 1994 in Ruanda.

Il Ruanda ha sempre negato qualsiasi appoggio al gruppo ribelle. Nonostante le pressioni internazionali e l'accordo di pace firmato a Washington tra i governi di Kigali e Kinshasa, gli scontri sono continuati. Solo pochi giorni dopo la cerimonia di dicembre, i ribelli dell'M23 hanno preso il controllo della città di Uvira, nell'est del Congo, vicino al confine con il Burundi, segnando la più grave escalation dei combattimenti da mesi.

L'M23 si è poi ritirato dalla città sotto la pressione degli Stati Uniti, ma il quadro rimane estremamente fragile. Le sanzioni di oggi rappresentano un ulteriore strumento di pressione da parte dell'amministrazione Trump per disincentivare la leadership dei gruppi armati e favorire una soluzione negoziata. Parallelamente, Washington punta a creare le condizioni per attrarre massicci investimenti occidentali nella regione, convinta che lo sviluppo economico possa contribuire alla stabilizzazione a lungo termine.

Tuttavia, i combattimenti e le atrocità continuano, con milioni di sfollati e una crisi umanitaria devastante. La comunità internazionale, comprese le Nazioni Unite, ha più volte richiesto il rispetto degli accordi e la fine di ogni forma di sostegno esterno ai gruppi armati. Il Segretario Bessent ha espresso la speranza che le misure restrittive possano indebolire la capacità operativa e finanziaria dei comandanti designati, riducendo così la loro abilità a perpetrare violenze.

Resta da vedere se questa azione mirata avrà un impatto significativo sul terreno, considerando la complessità del conflitto, le sue radici profonde e le numerose milizie coinvolte. Il Ruanda e la Repubblica Democratica del Congo non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in risposta alle sanzioni. L'evoluzione della situazione rimane seguita con attenzione dalla comunità internazionale, in particolare per le implicazioni regionali e umanitarie





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