Stati Uniti, Messico e Canada annunciano misure di viaggio allineate contro l'Ebola

La salute e la sicurezza di ogni persona nella regione rimane la priorità per gli Stati Uniti, il Messico e il Canada mentre accolgono il mondo in Nord America.

Stati Uniti , Messico e Canada hanno annunciato misure di viaggio allineate in materia di salute pubblica per le persone provenienti dalle regioni africane a maggior rischio di Ebola .

La salute e la sicurezza di ogni persona nella regione rimane la loro più alta priorità mentre accogliono il mondo in Nord America. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo un'Emergenza di Salute Pubblica di Preoccupazione Internazionale e ha affermato che c'è un alto rischio che si diffonda nei Paesi vicini.

La scorsa settimana Washington ha vietato l'ingresso negli Stati Uniti ai non cittadini che si sono recati nella Repubblica Democratica del Congo, in Uganda o nel Sud Sudan nelle ultime settimane. Il Canada ha vietato ai residenti della RDC, dell'Uganda e del Sud Sudan di entrare nel paese per 90 giorni.

I cittadini canadesi, i residenti permanenti e altri cittadini stranieri che sono stati nelle zone colpite nelle ultime settimane e non hanno sintomi dovranno essere messi in quarantena per 21 giorni a partire dal 30 maggio. Il segretario alla Sanità del Messico, David Kershenovich, ha delineato misure di controllo più severe contro l'ebola negli aeroporti, esortando il pubblico a evitare i viaggi nella RDC e chiedendo agli arrivi dal paese di osservare una quarantena di 21 giorni





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