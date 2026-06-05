Stati Uniti minacciano di ridurre il ruolo in Bosnia-Erzegovina dopo lo stallo sulla nomina dell'Alto Rappresentante

Il mancato accordo all'interno del Consiglio per l'attuazione della pace sulla successione a Christian Schmidt spinge Washington a riconsiderare la sua presenza internazionale in Bosnia, aprendo a una nuova fase di partnership commerciali e a un possibile ridimensionamento dell'Ufficio dell'Alto Rappresentante.

Gli Stati Uniti stanno riconsiderando il loro coinvolgimento in Bosnia-Erzegovina dopo il fallimento del Consiglio per l'attuazione della pace (PIC) nel raggiungere un consenso sul successore di Christian Schmidt come Alto Rappresentante internazionale.

Il PIC, organismo informale che supervisiona l'applicazione degli accordi di Dayton del 1995, non è riuscito a trovare un accordo tra la candidatura proposta dagli Stati Uniti, il diplomatico italiano Antonio Zanardi Landi, e il sostegno europeo al francese René Troccaz. La decisione arriva in un momento di tensione per la Bosnia, ancora divisa lungo linee etniche, e segna un possibile cambio di strategia da parte di Washington.

Secondo una portavoce del Dipartimento di Stato, l'incapacità europea di raggiungere un'intesa costringe gli Stati Uniti a rivedere il proprio ruolo nel quadro internazionale attuale, abbandonando l'era del 'nation building' in favore di partnership commerciali reciprocamente vantaggiose, con focus su progetti energetici. Schmidt aveva rassegnato le dimissioni a maggio, citando pressioni statunitensi. Le consultazioni per la sua successione continueranno, mentre il futuro dell'OHR, istituzione centrale nel monitoraggio degli accordi di pace, rimane incerto





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