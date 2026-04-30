Stati Uniti: Nessun Pagamento delle Quote Arretrate all'Oms Nonostante il Ritiro

L'Organizzazione Mondiale della Sanità rivela che gli Stati Uniti non hanno ancora saldato i debiti nonostante l'annuncio del ritiro. La questione sarà discussa all'assemblea annuale di maggio.

Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus , ha reso noto che gli Stati Uniti , nonostante l'annuncio ufficiale del loro ritiro dall'organizzazione, non hanno ancora provveduto al pagamento delle quote associative arretrate.

Questa situazione, emersa durante una conferenza stampa a Ginevra, solleva interrogativi sullo stato effettivo dell'uscita americana e sulle implicazioni finanziarie per l'Oms. Il ritiro, inizialmente comunicato durante la presidenza di Donald Trump, era stato motivato da presunte inefficienze e parzialità dell'organizzazione nella gestione della pandemia di COVID-19.

Tuttavia, secondo le regole interne dell'Oms, il processo di uscita è subordinato a due condizioni fondamentali: la notifica formale con un preavviso di un anno e il saldo completo degli obblighi finanziari pendenti. Tedros ha confermato che la prima condizione, relativa alla notifica, è stata rispettata dagli Stati Uniti. La questione cruciale, dunque, rimane il pagamento delle quote arretrate, per il quale l'Oms non ha ancora ricevuto alcun riscontro da Washington.

La mancata corresponsione delle quote arretrate da parte degli Stati Uniti rappresenta una sfida significativa per l'Oms, che si trova a dover gestire un potenziale deficit di bilancio. Raul Thomas, vicedirettore generale per le operazioni e la conformità, ha sottolineato che, nonostante questa difficoltà, l'organizzazione è finanziata all'85% per il biennio 2026-2027 e ha implementato una serie di misure di contenimento delle spese per garantire la sostenibilità finanziaria.

Queste misure includono piani di sostenibilità a lungo termine e una maggiore prudenza nella gestione delle risorse. Thomas ha espresso fiducia nella capacità dell'Oms di superare questa sfida, anche se la raccolta del restante 15% del finanziamento previsto potrebbe rivelarsi complessa. L'organizzazione sta attivamente lavorando alla mobilitazione di nuove risorse, esplorando diverse opzioni per compensare la perdita di finanziamenti americani.

La situazione finanziaria dell'Oms è monitorata attentamente, e l'organizzazione si impegna a mantenere le spese in linea con le entrate effettive, garantendo la continuità delle sue attività vitali a livello globale. L'impegno dell'Oms è quello di continuare a fornire assistenza sanitaria e supporto tecnico ai paesi membri, nonostante le difficoltà finanziarie.

La questione del ritiro degli Stati Uniti e del mancato pagamento delle quote arretrate sarà oggetto di discussione durante l'assemblea annuale degli Stati membri dell'Oms, prevista per il mese di maggio. Durante l'assemblea, i rappresentanti dei paesi membri avranno l'opportunità di esaminare la situazione in dettaglio, valutare le implicazioni per l'organizzazione e discutere possibili soluzioni per garantire la sua stabilità finanziaria a lungo termine.

L'assemblea rappresenterà un momento cruciale per definire il futuro dell'Oms e il suo ruolo nella promozione della salute globale. Tedros ha ribadito l'importanza della collaborazione internazionale per affrontare le sfide sanitarie globali, sottolineando che l'Oms è un'organizzazione inclusiva e aperta a tutti i paesi membri.

Ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riconsiderino la loro posizione e tornino a contribuire pienamente al finanziamento dell'organizzazione, riconoscendo il valore del suo lavoro e il suo impatto positivo sulla salute delle persone in tutto il mondo. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi di questa vicenda, consapevole delle implicazioni per la salute pubblica globale e per la capacità dell'Oms di rispondere efficacemente alle future emergenze sanitarie.

La trasparenza e la responsabilità nella gestione delle risorse finanziarie rimangono priorità fondamentali per l'Oms, al fine di mantenere la fiducia dei suoi membri e dei suoi partner





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