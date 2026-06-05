Stati Uniti pronti a trattare i pazienti Ebola mentre la Congo affronta una nuova ondata del ceppo Bundibugyo

Gli USA hanno messo a disposizione una rete di 13 centri specializzati per gestire casi di Ebola, mentre la Repubblica Democratica del Congo registra una nuova ondata del ceppo Bundibugyo, spingendo le autorità internazionali a intensificare le misure di contenimento.

Un operatore sanitario indossa i dispositivi di protezione individuale (DPI) presso l'Evangelical Medical Center, una delle strutture in prima linea nella lotta contro la recente epidemia di Ebola nella provincia di Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo.

L'epidemia è stata attribuita al ceppo Bundibugyo, responsabile di un incremento di casi nella zona di Bunia. In risposta alla crisi, le autorità internazionali hanno intensificato le operazioni di contenimento, inviando squadre di esperti, forniture mediche e supporto logistico per limitare la diffusione del virus.

Le misure di contenimento includono il tracciamento dei contatti, la quarantena dei sospetti e la somministrazione di terapia di supporto nei centri designati, oltre alla formazione continua del personale sanitario sui protocolli di sicurezza più recenti.



Nel frattempo, negli Stati Uniti, la maggior parte dei tredici centri di cura appartenenti alla rete nazionale per malattie infettive ad alto pericolo è pronta a gestire pazienti affetti da Ebola, se necessario.

Questa rete, denominata National Emerging Special Pathogens Training and Education Center, comprende strutture di rilievo come l'Università del Nebraska, l'Emory University di Atlanta, il Bellevue Hospital di New York e il Cedars‑Sinai Medical Center di Los Angeles. Le autorità sanitarie statunitensi hanno investito centinaia di milioni di dollari nella preparazione del sistema sanitario fin dal 2014, anno in cui si è verificata la più grave epidemia di Ebola in Africa occidentale.

Attualmente, la rete è in grado di accogliere almeno due pazienti con esposizione a febbri emorragiche virali, grazie a personale regolarmente addestrato, laboratori certificati e scorte adeguate di DPI.



Nonostante questa preparazione, la questione della quarantena per i cittadini americani esposti al virus rimane controversa.

Il Dipartimento di Stato ha annunciato l'intenzione di confinare gli individui asintomatici in una struttura di nuova costruzione in Kenya, ma il progetto ha incontrato proteste locali, con manifestazioni che hanno causato vittime e un ordine di blocco da parte di un tribunale keniota. Alcuni esperti, tra cui ex funzionari dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, hanno criticato questa scelta, sostenendo che repatriare i pazienti negli Stati Uniti, dove le strutture sono già pronte e adeguatamente equipaggiate, ridurrebbe i rischi per la salute pubblica e favorirebbe una risposta più rapida ed efficace.

Le discussioni continuano tra le autorità americane, le organizzazioni internazionali e le comunità locali, mentre l'emergenza sanitaria in Congo richiede un coordinamento globale per contenere il virus e prevenire ulteriori morti





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