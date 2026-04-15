Stati Uniti: Proposta Democratica per Valutare l'Idoneità di Trump a Ricoprire la Carica

Il deputato democratico Jamie Raskin presenta una proposta di legge per istituire una commissione indipendente che valuti la capacità del Presidente Trump di esercitare le sue funzioni, in base al 25esimo emendamento della Costituzione.

Negli Stati Uniti, il dibattito sulla capacità del Presidente Donald Trump di adempiere alle proprie funzioni presidenziali torna a infiammare il panorama politico. Il deputato democratico Jamie Raskin , figura di spicco della Commissione Giustizia della Camera, ha presentato una proposta legislativa, sostenuta da altri 50 colleghi di partito, volta a istituire una Commissione indipendente. Questa commissione avrebbe il compito, in conformità con il 25esimo emendamento della Costituzione americana, di valutare l'idoneità del Presidente in carica a continuare a esercitare le proprie responsabilità. Il 25esimo emendamento rappresenta un meccanismo cruciale all'interno del sistema costituzionale statunitense, delineando le procedure per la successione presidenziale in situazioni di emergenza, come la morte, le dimissioni o la rimozione del Presidente dal suo incarico a causa di incapacità. L'iniziativa di Raskin mira a rafforzare questo meccanismo, introducendo un elemento di controllo esterno per garantire la stabilità e la continuità del governo in momenti critici.

Il fulcro della proposta legislativa risiede nella creazione di una Commissione indipendente, concepita per operare al di fuori delle dinamiche partitiche. Questa commissione, come previsto dalla Sezione 4 del 25esimo emendamento, avrebbe il potere di valutare l'idoneità del Presidente a svolgere le proprie funzioni. Se la Commissione, agendo di concerto con il vicepresidente JD Vance, dovesse ritenere il Presidente incapace, potrebbe dichiararne l'incapacità e consentire al vicepresidente di assumere temporaneamente il ruolo di Presidente ad interim. La composizione della Commissione è attentamente definita nella proposta dei Democratici. Sarebbe composta da 17 membri, selezionati con l'obiettivo di garantire la massima indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Tra i membri figurerebbero ex alti funzionari dell'esecutivo, medici specialisti e personalità di spicco, scelti dai leader dei due partiti al Congresso. La Commissione sarebbe incaricata di valutare il Presidente in base a quattro parametri specifici: la presenza di malattie fisiche o disabilità, l'esistenza di malattie mentali o deficit cognitivi, l'uso di alcol e droghe e, più in generale, qualsiasi altra circostanza che possa compromettere la capacità del Presidente di svolgere le sue funzioni.

La motivazione che sottende questa iniziativa legislativa è duplice. Da un lato, i promotori sottolineano la necessità di assicurare la continuità del governo in situazioni di crisi, garantendo che il Paese non sia lasciato senza una guida stabile e competente in momenti cruciali. Dall'altro lato, la proposta trae origine da crescenti preoccupazioni riguardanti la condotta del Presidente Trump. Raskin e i suoi colleghi hanno fatto riferimento a dichiarazioni pubbliche considerate «instabili» e a un contesto internazionale particolarmente teso, soprattutto a causa delle crescenti tensioni con l'Iran. Queste preoccupazioni, alimentate da un clima politico polarizzato e da un'analisi costante delle azioni del Presidente, hanno spinto i Democratici a ritenere necessario rafforzare i meccanismi di controllo e di valutazione della capacità del Presidente di esercitare le proprie funzioni. La proposta rappresenta quindi un tentativo di bilanciare le esigenze di sicurezza nazionale con la tutela della salute mentale e fisica del Presidente, garantendo al contempo che il governo degli Stati Uniti continui a funzionare efficacemente anche in circostanze difficili.





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump 25Esimo Emendamento Jamie Raskin Commissione Incapacità Presidenziale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stretto di Hormuz: Stati Uniti bloccano le navi iraniane, cresce la tensioneDopo il fallimento dei negoziati a Islamabad, gli Stati Uniti annunciano il blocco navale nello stretto di Hormuz, inasprendo le tensioni con l'Iran e sollevando preoccupazioni per l'economia globale e la stabilità regionale. Il prezzo del petrolio sale, mentre le borse registrano perdite. Trump critica il Papa.

Read more »

Gli Stati Uniti vogliono bloccare i porti iranianiDopo il fallimento dei negoziati con l'Iran in Pakistan, l'esercito statunitense dice che lo farà dalle 16 di oggi, intanto Israele continua ad attaccare il Libano

Read more »

Hormuz, il mediatore invisibile: il ruolo dell’Oman nella crisi tra Iran e Stati UnitiNel racconto della crisi dello Stretto di Hormuz – oggi epicentro dello scontro globale...

Read more »

Gli Stati Uniti traggono vantaggio dalla crisi energetica: le esportazioni di petrolio in crescitaL'aumento dei prezzi della benzina negli Stati Uniti crea difficoltà economiche per i cittadini, mentre le aziende energetiche statunitensi registrano profitti crescenti grazie all'esportazione di petrolio a prezzi elevati. Le esportazioni di petrolio e derivati sono in forte crescita, trainate dalla domanda globale e dalla guerra in Medio Oriente.

Read more »

Stati Uniti e Iran: trattative sul nucleare falliscono per disaccordo sull'arricchimento dell'uranioIl negoziato tra Stati Uniti e Iran a Islamabad si è arenato a causa di un disaccordo sulla durata della moratoria sull'arricchimento dell'uranio. Gli Stati Uniti chiedevano una moratoria di 20 anni e la rimozione di uranio altamente arricchito, mentre l'Iran ha proposto un periodo inferiore a 10 anni e un processo monitorato per ridurre l'arricchimento. Il fallimento è stato ulteriormente complicato dalle dichiarazioni del vicepresidente statunitense J.D. Vance, che ha incolpato l'Iran per il mancato accordo.

Read more »

Interrotti i negoziati tra Iran e Stati Uniti a IslamabadDue operai rimuovono i cartelloni sui negoziati a Islamabad, dopo la loro interruzione dopo più di 20 ore di colloqui. Le due delegazioni non hanno trovato un accordo, con Stati Uniti e Iran che esprimono posizioni divergenti sulle rispettive richieste. Il vicepresidente statunitense JD Vance ha accusato l'Iran di non aver accettato le condizioni americane, mentre il portavoce iraniano ha risposto criticando le richieste eccessive degli Stati Uniti. Non si sa quando i leader si incontreranno di nuovo.

Read more »