Stati Uniti puntano a incriminare Raul Castro per l'abbattimento di aerei nel 1996

Il Dipartimento di Giustizia degli USA prepara un atto d'accusa contro l'ex presidente cubano Raul Castro, in un clima di forte tensione diplomatica ed economica.

Il governo degli Stati Uniti d'America sta preparando un passo legale senza precedenti che potrebbe scuotere profondamente i rapporti già fragili tra Washington e l'Avana.

Secondo informazioni rivelate da un funzionario del Dipartimento di Giustizia statunitense, è in fase di elaborazione un atto d'accusa formale contro l'ex presidente di Cuba, Raul Castro. L'imminente procedimento, che richiederà l'approvazione di un gran giurì, si focalizzerebbe su gravi accuse legate alla violazione dei diritti umani e a crimini internazionali. Nello specifico, l'indagine riguarda l'abbattimento di aerei avvenuto nel 1996, un episodio tragico che ha visto coinvolto il gruppo umanitario Brothers to the Rescue.

I velivoli, che operavano missioni di soccorso e assistenza, furono abbattuti dalle forze aeree cubane, provocando la morte di diverse persone. Questo caso, rimasto a lungo in un limbo diplomatico e legale, torna oggi al centro della scena, trasformando una vecchia ferita in un'arma politica e giudiziaria contro l'ex leader novantaquattrenne, fratello dell'eterno Fidel Castro. Questa mossa giudiziaria non avviene nel vuoto, ma si inserisce in un contesto di estrema tensione geopolitica.

L'attuale amministrazione guidata da Donald Trump ha adottato una linea di scontro frontale verso il governo comunista cubano, descrivendolo ripetutamente come un sistema corrotto e incapace di governare. L'obiettivo dichiarato di Washington non è più soltanto la normalizzazione dei rapporti, ma una vera e propria spinta verso un cambio di regime. Per raggiungere questo scopo, il presidente Trump ha intensificato le pressioni economiche, imponendo un blocco che ha colpito duramente l'isola.

Le minacce di sanzioni contro i paesi che continuano a fornire carburante a Cuba hanno portato a gravi crisi energetiche, causando frequenti e prolungati blackout che hanno paralizzato l'economia e peggiorato le condizioni di vita della popolazione civile. In questo scenario, l'incriminazione di Raul Castro appare come l'estensione della strategia di pressione massima, dove il diritto penale viene utilizzato per isolare ulteriormente l'élite dirigente cubana.

Parallelamente all'azione penale, l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto meridionale della Florida ha coordinato un'estesa indagine per identificare altri alti funzionari del governo cubano che potrebbero essere chiamati a rispondere di crimini simili. Sebbene all'inizio dell'anno ci siano stati tentativi di dialogo tra i due paesi, le trattative sono naufragate a causa della rigidità del blocco del carburante e della reciproca sfiducia.

Un dettaglio significativo emerge dagli incontri tra il direttore della CIA, John Ratcliffe, e i servizi di intelligence cubani. Ratcliffe avrebbe chiarito che gli Stati Uniti sarebbero disposti a discutere di sicurezza economica solo a condizione che Cuba attui cambiamenti fondamentali nella propria struttura politica.

Questa dinamica ricorda molto da vicino l'approccio adottato recentemente con il Venezuela, dove l'amministrazione Trump ha giustificato operazioni militari come semplici operazioni di applicazione della legge per portare il presidente Nicolas Maduro a New York a rispondere di accuse penali. Pertanto, l'eventuale incriminazione di Raul Castro potrebbe non essere solo un atto di giustizia per le vittime del 1996, ma un preludio a ulteriori azioni più drastiche volte a destabilizzare il potere a L'Avana





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