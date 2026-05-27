Stati Uniti ripristinano le sanzioni contro la relatrice ONU Francesca Albanese

Il Tesoro americano ha reinserito Francesca Albanese, esperta ONU per i diritti umani nei territori palestinesi, nella lista delle persone sanzionate, dopo una breve revoca disposta da un giudice federale. La decisione è stata presa in seguito a una sospensione amministrativa emessa da una corte d'appello, che ha momentaneamente ripristinato le misure restrittive originariamente introdotte nel 2025. Il caso solleva interrogativi sulla libertà di espressione degli esperti internazionali e sui rapporti tra politica estera Usa e organismi per i diritti umani.

Gli Stati Uniti hanno riaggiunto Francesca Albanese , esperta delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi, alla lista degli individui sanzionati. La decisione, comunicata attraverso un avviso pubblicato mercoledì sul sito web del Dipartimento del Tesoro americano, segna un'escalation nella controversia legale e politica che circonda la relatrice speciale ONU.

Le sanzioni, originariamente imposte nel luglio 2025 dall'amministrazione Trump, erano state revocate all'inizio di maggio a seguito di un'ingiunzione temporanea concessa da un giudice federale su richiesta del marito e della figlia della Albanese. Il giudice distrettuale Richard Leon di Washington aveva ritenuto che il governo avesse probabilmente violato i diritti di libertà di parola della Albanese, sanzionandola in rappresaglia per le sue critiche pubbliche alla guerra condotta da Israele, alleato degli Stati Uniti, nella striscia di Gaza.

Tuttavia, venerdì scorso una Corte d'appello federale ha emesso una sospensione amministrativa della sentenza di Leon, ristabilendo di fatto lo status di sanzionata per la Albanese. La corte d'appello ha precisato che la sua decisione ha carattere puramente procedurale e non rappresenta una valutazione nel merito della controversia, rinviando a un successivo giudizio l'esame della costituzionalità delle misure restrittive.

Il caso solleva questioni fondamentali riguardanti la libertà di espressione degli esperti indipendenti delle Nazioni Unite, i limiti del potere esecutivo in materia di sanzioni e le complesse dinamiche tra politica estera statunitense, diritti umani e il conflitto israelo-palestinese. La vicenda giudiziaria vede contrapporsi da un lato il Dipartimento del Tesoro, che accusa la Albanese di aver promosso iniziative presso la Corte penale internazionale per perseguire funzionari e imprese statunitensi e israeliani, e dall'altro i legali della relatrice, che configurano le sanzioni come unaforma di ritorsione illegittima per l'esercizio del diritto di critica.

L'ormai prolungata battaglia legale, che si svolge in un contesto di forte polarizzazione politica, avrà probabilmente implicazioni durature per la protezione degli esperti ONU da possibili intimidazioni da parte degli Stati e per il rispetto dei principi di indipendenza e impartialità degli organismi internazionali per i diritti umani. Le prossime udienze sono attese nel corso dell'anno e potrebbero portare a una decisione definitiva della Corte Suprema, qualora il caso venga da essa esaminato





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