Stati Uniti: Ripristinate le Procedure di Espulsione per lo Studente della Columbia University Mohsen Mahdawi

Il governo degli Stati Uniti riapre il caso della deportazione di Mohsen Mahdawi, attivista pro-palestinese, scatenando un dibattito sulla libertà di espressione e l'uso politico del sistema migratorio sotto l'amministrazione Trump.

Il panorama legale degli Stati Uniti è tornato a essere il centro di un acceso dibattito riguardante i diritti civili, la libertà di espressione e l'uso del sistema giudiziario come strumento politico.

La Commissione d'Appello per l'Immigrazione degli Stati Uniti ha recentemente preso una decisione controversa, ripristinando le procedure di espulsione nei confronti di Mohsen Mahdawi, uno studente della Columbia University noto per il suo attivismo pro-palestinese. Questa mossa rappresenta un significativo ribaltamento di una precedente decisione presa a febbraio da una giudice per l'immigrazione, Nina Froes, che aveva respinto i tentativi dell'amministrazione del presidente Donald Trump di deportare il giovane studente.

La situazione ha assunto una svolta drammatica quando la giudice Froes è stata licenziata dal suo incarno il mese scorso, aprendo la strada al Board of Immigration Appeals, organo afferente all'Ufficio Esecutivo per la Revisione dell'Immigrazione del Dipartimento di Giustizia, per annullare il provvedimento di protezione a favore di Mahdawi. La vicenda di Mohsen Mahdawi è profondamente radicata in un contesto di sofferenza e resilienza.

Nato e cresciuto in un campo profughi nella Cisgiordania occupata da Israele, Mahdawi ha cercato di costruire il proprio futuro negli Stati Uniti, arrivando a richiedere la cittadinanza statunitense. Tuttavia, il suo percorso è stato bruscamente interrotto nell'aprile del 2025, quando è stato arrestato proprio mentre si recava a un colloquio ufficiale per la sua petizione di cittadinanza.

Nonostante sia stato detenuto per due settimane, è stato successivamente rilasciato su ordine di un giudice e, aspetto fondamentale del caso, non è mai stato accusato di alcun reato penale. Gli avvocati di Mahdawi e l'American Civil Liberties Union (ACLU) sostengono fermamente che l'arresto sia stato illegittimo e che il governo non possa procedere alla deportazione finché la legalità di tale detenzione sia oggetto di contestazione presso i tribunali federali.

In una dichiarazione condivisa dal suo team legale, Mahdawi ha espresso il suo sconcerto, affermando che il governo continui ad armare il sistema di immigrazione per mettere a tacere il dissenso politico. L'amministrazione Trump ha giustificato queste azioni sostenendo che attivisti come Mahdawi siano antisemiti, sostenano l'estremismo e rappresentino una minaccia concreta alla politica estera degli Stati Uniti.

Di contro, numerosi attivisti e persino alcuni gruppi ebraici denunciano una pericolosa tendenza del governo a confondere la critica legittima verso le operazioni militari di Israele a Gaza e l'occupazione dei territori palestinesi con l'antisemitismo. Secondo queste voci, l'advocacy per i diritti umani dei palestinesi viene deliberatamente etichettata come sostegno all'estremismo per giustificare misure repressive.

Questa strategia di crackdown non si limita al caso di Mahdawi, ma si estende a una serie di misure che includono il tentativo di deportare manifestanti stranieri, la minaccia di congelare i fondi per le università che ospitano proteste e un monitoraggio serrato dei discorsi online degli immigrati. Il clima di tensione si è diffuso rapidamente nei campus universitari di tutto il Paese, dove i movimenti contro la guerra a Gaza hanno raggiunto l'apice nel 2024.

Sebbene l'intensità delle manifestazioni sia diminuita, continuano a verificarsi episodi di forte scontro tra libertà accademica e pressioni politiche. Esempi recenti includono il caso di un professore dell'Università del Michigan, Derek Peterson, che è stato oggetto di scuse ufficiali da parte dell'ateneo dopo aver lodato i manifestanti pro-palestinesi durante una cerimonia di laurea. Parallelamente, l'Università Rutgers ha revocato l'invito a Rami Elghandour, un leader aziendale critico verso Israele, che avrebbe dovuto tenere un discorso di laurea.

Questi eventi, insieme al caso di Mahdawi, sollevano interrogativi profondi sulla tenuta del dovuto processo e sulla protezione della libertà di parola in un'epoca di estrema polarizzazione politica, suggerendo che il sistema migratorio possa essere utilizzato come leva per reprimere le voci dissenzienti all'interno delle istituzioni accademiche americane





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