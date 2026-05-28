Stati Uniti: sanzioni contro l'Autorità dello Stretto del Golfo Persico

Washington ha aggiunto l'Autorità dello Stretto del Golfo Persico alla lista delle sanzioni, aumentando la pressione su Tehran. La mossa arriva in un momento di crescente tensione tra le due nazioni.

Gli Stati Uniti hanno intensificato la pressione su Tehran, aggiungendo l'Autorità dello Stretto del Golfo Persico alla lista delle sanzioni. La mossa, annunciata dal Dipartimento del Tesoro, arriva in un momento di crescente tensione tra le due nazioni.

L'Autorità, creata recentemente dall'Iran per gestire le richieste di passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz, è ora considerata un entità sanzionata dagli Stati Uniti. La designazione è stata effettuata dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro, che mantiene l'elenco degli Specially Designated Nationals (SDN)





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