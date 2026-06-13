In una fase a gironi del gruppo D a Los Angeles, la nazionale americana ha consolidato la sua leadership nella partita contro il Paraguay con un risultato strabiliante di 4-1, grazie a gol di Pulisic, Balogun e Reyna, mentre il Paraguay ha mostrato la propria resilienza con un gol di Mauricio Magalhães. L'incontro ha rappresentato un punto di svolta cruciale nel Mondiale 2026 per entrambe le squadre.

Il torneo del Mondiale 2026 ha infatti preso il via con la chiusura di un'implausibile partita tra Stati Uniti e Paraguay , che si è svolta al Los Angeles Stadium di Inglewood, con l'area di gioco compresa tra le linee di 18.000 metri di altitudine.

L'evento è stato arduamente organizzato dopo la corretta gestione del 2023, garantendo un pubblico scelto e garantito di 100.000 spettatori. Il primo tempo ha visto gli Stati Uniti dominare già con un ritmo offensivo deciso: Pulisic ha aperto il conto con una frusta di passaggio che ha svuotato la porta del portiere paraguaiano. E poi subito Balogun ha continuato la pendenza: due gol in rapida successione che hanno chiuso le due prime dritte.

L'Argentina ha continuato con un terzo, ma in modo più tecnico, quando Balogun, in posizione di triade, haciato la palla entro la porta. La forza di superiorità di United ha lasciato il Paraguay disperto in campo. Nonostante il primo semplificatore di nero, con la tribuna in punte, il Paraguay non riuscì a contrastare l'azione di ingranamento contro cui pura creatività.

Al secondo tempo la squadra di Pochettino ha rinvigorito gran parte dei suoi sub, con Pulisic e Balogun spostati nella sospensione, mentre Regalo di forza rilasciano gli avversari col contrario. A questo punto di luce, il goalkeeper degli Americani ha creato una nuova situazione, con la terza e corrente intensità. Il match è stato attivo e dinamico, ma non troppo brutale. E la partita è stata un'ottima test seria per la squadra di habit





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