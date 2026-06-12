Stati Uniti: taglio drastico delle forze militari destinate alla NATO in Europa

Il New York Times riferisce che gli Stati Uniti stanno valutando una drastica riduzione del numero di aerei da combattimento e navi da guerra destinate alle operazioni della NATO in Europa. La decisione, se confermata, limiterebbe la capacità della NATO di lanciare attacchi a lungo raggio e condurre attività di sorveglianza.

Secondo il New York Times, gli Stati Uniti stanno valutando una drastica riduzione del numero di aerei da combattimento e navi da guerra destinate alle operazioni della NATO in Europa.

La decisione, se confermata, limiterebbe la capacità della NATO di lanciare attacchi a lungo raggio e condurre attività di sorveglianza. Il piano prevede la riduzione del numero di caccia F-16 e F-15E da circa 150 a 100, nonché la riduzione degli aerei da ricognizione marittima da 26 a 15 e la rimozione di tutti gli otto aerei cisterna per il rifornimento in volo precedentemente messi a disposizione dell'Europa.

Inoltre, il piano mira a ridistribuire un sottomarino lanciamissili e una portaerei, insieme a diverse navi da guerra e decine di aerei che partecipano alle missioni della portaerei. Il New York Times riferisce che uno dei due gruppi di bombardieri precedentemente assegnati alla difesa dell'Europa potrebbe essere riassegnato.

Tuttavia, Reuters non è stata in grado di verificare immediatamente la notizia e né la NATO né il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti hanno risposto alle richieste di commento. Il Comando Orientale degli Stati Uniti ha dichiarato la scorsa settimana che avrebbe 'ridimensionato' il proprio contributo al Modello di Forza della NATO, senza fornire ulteriori dettagli.

In precedenza, Reuters aveva riferito che gli Stati Uniti avevano in programma di ridimensionare le capacità militari che avrebbero messo a disposizione dei propri alleati in caso di crisi grave. L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente accusato i governi europei di investire troppo poco nelle loro forze armate e di fare eccessivo affidamento sulla protezione degli Stati Uniti, esortando al contempo sia gli alleati europei che quelli asiatici ad aumentare la spesa per la difesa al 3,5% del PIL





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