Il gruppo estremista russo Stato di Maschi ha minacciato aerei verso l'Italia. Analisi del legame con il Cremlino e della guerra informativa in corso contro l'Occidente.

Un gruppo estremista russo noto come Stato di Maschi, ufficialmente Muzhskoye gosudarstvo, ha tentato di seminare il caos lanciando una mail contenente minacce relative a presunte bombe a bordo di tre voli diretti in Italia. Questo attacco di intimidazione è avvenuto a poco più di un anno dall'invasione su larga scala delle forze di Vladimir Putin in Ucraina, segnando un'escalation significativa nelle tattiche di destabilizzazione del paese slavo.

Parastatalità e impunità digitale

La presenza attiva e l'aumento delle operazioni di questo gruppo dimostrano un chiaro sostegno istituzionale, poiché in Russia le organizzazioni classificate come estremiste vengono solitamente eliminate attraverso incarcerazione, espatrio forzato o eliminazione fisica. Tuttavia, Stato di Maschi non solo ha incrementato la sua attività, ma si è evoluto verso una struttura para-statale, operando con una libertà impensabile senza il via libera degli apparati russi.

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La capacità di un gruppo di cittadini di seminare panico sulla sicurezza aerea europea indica che queste azioni rientrano in una strategia più ampia approvata o tollerata dallo Stato. Se Mosca non gradisse essere associata a tali minacce, il gruppo verrebbe silenziato prima ancora di poter inviare messaggi, confermando il legame strutturale tra le attività del gruppo e gli interessi del Cremlino.

La struttura operativa sui social network

Il collettivo investigativo Bellingcat ha documentato che Stato di Maschi gestisce almeno sei canali Telegram, non vietati dalle autorità come avviene per i veri oppositori di Putin. La base di sostenitori digitali oscilla tra 60mila e 80mila iscritti, molti dei quali pronti ad azioni paramilitari o di disinformazione. Originariamente presenti su Vkontakte, sono migrati su Telegram mantenendo la loro operatività indisturbata.

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Sebbene non si definiscano esplicitamente nazisti, la sostanza delle loro ideologie coincide con gruppi neonazisti. Nei loro canali sono stati pubblicati video che mostravano combattenti dell'unità mercenaria paramilitare neonazista russa Rusich eseguire il saluto nazista, evidenziando la natura ideologica del loro impegno contro ciò che percepiscono come minacce alla Russia.

Obiettivi e campagne di disinformazione

Il gruppo ha sviluppato una reputazione nel compiere lavori sporchi e di caos informativo che il Servizio Federale di Sicurezza (FSB), successore del KGB, preferiva non attribuirsi direttamente. Le vittime includono donne, dissidenti, cittadini russi favorevoli all'Ucraina e blogger che smontano le narrazioni ufficiali sulla guerra. Una recente campagna ha preso di mira la blogger di Mosca Asya Shiska per aver pubblicato video su TikTok con musiche ucraine, costringendola a scuse pubbliche e mettendone a rischio l'incolumità fisica.

Oltre alle intimidazioni personali, Stato di Maschi diffonde disinformazione sugli ucraini e fake antisemite contro il presidente Volodymyr Zelensky. Hanno anche richiesto pubblicamente l'uccisione dei leader di Kyiv e l'esecuzione sommaria dei soldati ucraini, azioni illegali secondo gli standard russi che vengono tranquillamente tollerate per il loro valore propagandistico.

Strategia di guerra ibrida e implicazioni future

Questa tattica di negazione plausibile e attacco psicologico è parte integrante del manuale operativo russo, simile alle azioni degli hacker NoName che rivendicano attacchi a infrastrutture come i frigoriferi in Europa. La guerra viene condotta non solo con bombe e droni Shahed, ma attraverso un sapiente utilizzo della paura del nemico, coinvolgendo anche figure come Vladimir Ivanov e legami con il gruppo Wagner o l'impero mediatico di Konstantin Malofeeev.

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L'uso di questi gruppi informali, analogamente agli hooligan sportivi della brigata Espanyola, permette al Cremlino di mantenere il controllo del fronte informativo mentre delega l'escalation del caos a entità non direttamente collegabili. Questa strategia mira a logorare la società occidentale e a distrarre dalle violazioni del diritto internazionale, mantenendo un vantaggio asimmetrico nel conflitto prolungato.