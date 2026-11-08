Statua di Padre Pio decapitata a Foggia, sparita la testa

Statua di Padre Pio decapitata in un'area verde di Foggia, testa scomparsa. I residenti chiedono alle istituzioni di individuare i responsabili.

La statua di Padre Pio è stata decapitata e la testa è scomparsa in una piccola area verde alla periferia di Foggia, in via Benedetto Croce. A scoprire il danneggiamento sono stati gli abitanti del quartiere, che curano lo spazio verde da tempo e che hanno subito segnalato l'accaduto.

Il gesto ha suscitato indignazione tra i residenti e l'episodio è stato denunciato anche sui social network. Renato Imbriani, docente e residente della zona, ha espresso pubblicamente tutta la propria amarezza, definendo l'episodio un gesto gravissimo che offende la sensibilità religiosa.

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Statua di Padre Pio decapitata a Foggia

La statua di Padre Pio si trova all'interno di un'aiuola della periferia di Foggia, dove è stata danneggiata con la rimozione della testa. Il danneggiamento è stato individuato dagli abitanti di via Benedetto Croce durante i controlli quotidiani dell'area.

Secondo quanto riferito da Renato Imbriani, l'aiuola viene curata ogni giorno da un anziano del quartiere, che in passato aveva realizzato alcune delimitazioni in legno per proteggere lo spazio. Proprio quest'uomo si è accorto per primo del danno alla scultura.

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Nel suo messaggio sui social, Imbriani ha parlato di un episodio che rappresenta un vero schiaffo alla dignità dell'intera comunità. Il docente ha sottolineato che il gesto colpisce non solo il monumento, ma anche il rispetto dovuto ai simboli di fede.

Le reazioni di Renato Imbriani e dei residenti

Renato Imbriani ha chiesto che le istituzioni intervengano per accertare quanto accaduto e individuare gli eventuali responsabili del danneggiamento. Il docente ha collegato la vicenda al degrado dei quartieri, affermando che i cittadini non possono continuare ad assistere in silenzio.

Imbriani ha inoltre rivolto un appello a chiunque possa aver visto qualcosa nella zona. Il suo invito è rivolto a chi ha osservato fatti sospetti, perché parli, e a chi ha responsabilità istituzionali, perché intervenga concretamente.

Nel suo messaggio, il docente ha ricordato che chi ama la città non dovrebbe voltarsi dall'altra parte davanti a episodi del genere. Le sue parole riflettono il sentimento di molti residenti, che hanno espresso sdegno per quanto avvenuto.

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Ripristino dell'aiuola e appello alle istituzioni

I residenti hanno già rimesso in piedi la scultura di Padre Pio e hanno sistemato l'aiuola danneggiata. Il lavoro di ripristino è stato compiuto dagli stessi abitanti, che si occupano abitualmente della cura dello spazio verde.

Restano però aperte le questioni relative all'accertamento dei fatti e all'individuazione di chi ha decapitato la statua. Al momento non risultano dalla fonte ulteriori dettagli sulle indagini o su eventuali responsabili identificati.

Imbriani e i residenti chiedono quindi che il decoro dell'area venga garantito e che episodi simili non si ripetano. La richiesta è rivolta alle istituzioni locali, affinché verifichino la situazione e restituiscano dignità a uno spazio che la comunità considera parte della propria identità.