Statua gigante di Papa Leone inaugurata a Callao in Perù

Una scultura di 14 metri dedicata a Papa Leone è stata rivelata a Callao, accompagnando il suo arrivo storico in Perù come tappa finale del tour sudamericano.

Una monumentale statua di Papa Leone è stata ufficialmente inaugurata lunedì a Callao, preparando l'arrivo del pontefice in Perù previsto per mercoledì nove novembre. Questa scultura bianca, alta quattordici metri, rappresenta il primo papa nato negli Stati Uniti ed è posizionata in un parco costiero con le braccia spalancate in un gesto di benvenuto verso i fedeli.

Dettagli Costruttivi e Realizzazione Tecnica

La realizzazione della scultura è stata un'impresa tecnica complessa che ha richiesto quarantacinque giorni di lavoro intensivo da parte dello scultore Rafael Gutiérrez e dell'artigiano Deyvi Wong. La struttura, composta da acciaio, fibra di vetro e resina, è stata trasportata nella capitale per sezioni su rimorchi prima di essere assemblata con l'ausilio di gru che hanno sollevato il corpo e le braccia della statua sopra la città.

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Gli artisti hanno studiato fotografie ravvicinate del pontefice per catturare i dettagli più minuti del volto, includendo persino una piccola lentiggine sopra il labbro superiore. Partendo da un design base fornito dal comune locale, il team ha dedicato settimane a perfezionare la somiglianza, trasformando un progetto municipale in un'icona religiosa di dimensioni straordinarie.

Impatto Sociale e Reazioni dei Cittadini

L'inaugurazione ha attirato centinaia di persone, tra cui Natalia Moran, ventinove anni, e sua madre, entrambe abbigliate con magliette che recavano il messaggio benvenuto a casa Papa Leone. La folla ha accolto la rivelazione della scultura con applausi e cantando inni religiosi, dimostrando un forte sentimento di appartenenza e accettazione del pontefice come figura familiare nel paese.

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Per Callao, una città portuale che ha recentemente affrontato un aumento della violenza criminale, la statua trasmette un messaggio di pace che dovrebbe prevalere tra tutti coloro che vivono nel distretto. Il sindaco locale ha definito l'opera come la scultura più alta dedicata a un papa nel mondo, utilizzando il monumento come simbolo di speranza e unità sociale in un'area che necessita di stabilità.

Contesto del Tour Sudamericano e Prossimi Passi

L'arrivo di Papa Leone in Perù, a settantuno anni, coronerà un tour di dodici giorni attraverso Uruguay, Argentina e Perù. Questo viaggio rappresenta il suo primo in Sudamerica come papa e un ritorno in una regione dove ha trascorso anni come missionario, cercando di invocare maggiore unità in una zona politicamente divisa.

Il ritorno del pontefice ha generato un intenso entusiasmo commerciale e turistico in un paese che si prepara per un boom economico atteso dalle autorità e dalle imprese. Milioni di persone sono attese per le più grandi Messe che si terranno a Lima e Chiclayo, mentre i commercianti vendono articoli a tema pontificale in tutta la capitale.

Un'altra statua del pontefice già si erge a Chiclayo, la città del nord dove Leone rimane affettuosamente ricordato dai decenni passati come vescovo. L'evento a Callao funge da preludio alle celebrazioni principali, consolidando il legame spirituale tra il papa e le comunità locali che lo hanno accolto con grande calore e devozione durante il suo storico viaggio.