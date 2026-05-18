Stazionamento generalizzato di 24 ore per trasporti e servizi pubblici in diversi settori

Gli scioperi generali indetti da trade unions, che interessano tutti i settori, vedranno disagi nel trasporto pubblico e servizi pubblici con corse fermate o con ritardi presso le principali stazioni e altri importanti servizi locali.

Lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base riguarda tutti i settori, e lunedì si prevede pericolo di disagi per trasporti, servizi pubblici , uffici, sanità e scuola.

Per i trasporti ferroviari la protesta è partita mercoledì sera e durerà fino all'ora di oggi. Lo sciopero è indetto a sostegno della Flotilla e contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. In Italia c'è una manifestazione nazionale a Roma e altre in diverse città diverse. Tra i settori colpiti anche il trasporto pubblico, il trasporto pubblico locale e la circolazione delle metropolitane a Milano.

Anche in superficie non vengono segnalati particolari problemi. L'agitazione del personale del gruppo Fs ha inizio mercoledì alle ore 21 e durerà fino alle ore 21 di oggi





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