La Regione Lazio aggiunge 1.5 milioni alla stazione MetroMare Giardino per riprendere i lavori fermi per reperti archeologici e costi superiori al previsto.

La Regione Lazio ha approvato un nuovo finanziamento per completare la stazione della linea MetroMare nel quartiere Giardino a Roma, superando la mancanza di fondi originari. Questo stanziamento supplementare garantisce la prosecuzione dei lavori di costruzione di un'infrastruttura attesa dai residenti per oltre un decennio, risolvendo le criticità economiche emerse durante la fase esecutiva. L'intervento è stato fondamentale per evitare l'arresto definitivo del progetto, nonostante le complessità logistiche e archeologiche incontrate nel corso degli ultimi anni.

Dettagli Tecnici e Modifiche Progettuali

I lavori della stazione Giardino di Roma sono ripartiti a metà luglio, dopo una pausa prolungata dovuta alla scoperta di reperti archeologici e altre impreviste criticità del sottosuolo. L'infrastruttura prevede la costruzione di due edifici disposti longitudinalmente rispetto ai binari della linea ferroviaria. Questi due manufatti saranno uniti da un sovrappasso in ferro, posizionato esattamente a sette metri di altezza sopra l'armamento ferroviario esistente. La configurazione finale differisce dalla planimetria originale a causa delle necessità imposte dai rinvenimenti storici.

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Il costo iniziale previsto per l'intero intervento era fissato a cinque milioni di euro, una cifra che si è rivelata insufficiente per gestire tutte le varianti in corso d'opera. L'Assessorato ai Trasporti della Regione Lazio ha chiarito che si è reso necessario eseguire interventi specifici per lo spostamento dei pali dell'impianto di trazione elettrica. Queste opere, insieme alle lavorazioni conseguenti ai reperti ipogei, hanno comportato la traslazione fisica della stazione rispetto alla configurazione originariamente prevista nella conferenza dei servizi del 2013.

Posizioni dei Portatori di Interesse e Ruolo di Astral

La Regione Lazio ha destinato un contributo aggiuntivo di 1,5 milioni di euro a favore di Astral, la società designata come soggetto attuatore dell'intervento. Le attività di scavo e le modifiche infrastrutturali sono risultate strettamente connesse all'intervento originario e funzionali alla corretta realizzazione della stazione. Questo supporto finanziario è essenziale per coprire le spese extra generate dalle problematiche emerse durante la fase di costruzione, assicurando che il progetto proceda senza ulteriori intoppi burocratici o economici.

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Fabrizio Ghera, assessore regionale ai Trasporti, ha sottolineato che la realizzazione della stazione si inserisce nel più ampio quadro delle politiche regionali di potenziamento della tratta Roma-Lido. L'assessore ha ricordato i risultati conseguiti negli ultimi tre anni, tra cui l'apertura della stazione di Acilia Sud e il restyling di quasi tutte le altre fermate della linea. Anche il rinnovo dei binari e il rifacimento in corso della linea aerea fanno parte di questo pacchetto di interventi mirati a modernizzare il sistema di trasporto locale.

Impatto sul Territorio e Prospettive Future

La stazione di Giardino, insieme alla stazione di Mezzocammino, risponde all'esigenza di garantire un collegamento adeguato al sistema del trasporto pubblico ferroviario per i residenti. L'infrastruttura consentirà agli abitanti della zona di via Malafede di accedere più facilmente al litorale e al centro della città senza dover ricorrere all'uso dell'automobile privata. Questa mobilità sostenibile è un obiettivo ampiamente condiviso dalle istituzioni locali e dalla comunità, che attendeva da almeno dodici anni la concretizzazione di questa opera fondamentale per la viabilità urbana.

La questione finanziaria legata alla stazione Giardino di Roma era già emersa in passato, durante una commissione capitolina, dove si era notato un utilizzo misto di risorse. Inizialmente, l'opera era stata coperta da oneri concessori per un importo di 1 milione e 187 mila euro e dal Piano Casa con altri 2,4 milioni. Tuttavia, le variazioni in corso d'opera hanno reso necessario l'intervento della Regione Lazio con i nuovi 1,5 milioni stanziati. Questo aggiustamento di bilancio conferma l'importanza strategica dell'opera per la rete dei trasporti del Lazio.