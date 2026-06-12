Stefania Craxi ricorda Silvio Berlusconi a tre anni dalla scomparsa

La presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi, traccia un ricordo personale di Silvio Berlusconi nel terzo anniversario della sua morte, evidenziando la sua capacità di ispirare fiducia, il suo amore per l'Italia e l'eredità che lascia nel tempo.

Stefania Craxi , presidente dei senatori di Forza Italia ed ex sottosegretaria di Stato agli Affari esteri nel governo Berlusconi IV dal 2008 al 2011, ha inviato un ricordo in esclusiva a Today.it in occasione del terzo anniversario della morte di Silvio Berlusconi , avvenuta il 12 giugno 2023.

LaCraxi riflette sulla figura dell'ex premier, descrivendolo non solo come un leader politico ma come un uomo che ha saputo ispirare fiducia e speranza. Secondo lei, Berlusconi era capace di vedere oltre le apparenze, immaginando un'Italia più libera e fiera, e lavorando instancabilmente per trasformare quella visione in realtà.

Craxi sottolinea come la sua mancanza non si sia trasformata in silenzio, ma continui a essere una presenza viva nelle idee, nei ricordi e nello spirito di chi gli è stato accanto. Ricorda in particolare la sua generosità, la sua umanità e la capacità di accendere la speranza anche nelle situazioni più difficili. Per Craxi, Berlusconi non appartiene soltanto alla stagione storica in cui ha vissuto, ma rimane un riferimento nel tempo e nei sogni di molti.

Il suo pensiero va dunque all'uomo oltre che al politico, a chi ha saputo guardare l'Italia con ottimismo e ha lasciato un'eredità che continua a ispirare. Questo ricordo personale, scritto a tre anni dalla scomparsa, ne celebra la memoria e l'impatto duraturo sulla vita politica e sul sentimento nazionale





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