Stefania Sandrelli contro l'Inps: l'attrice italiana si prepara per una battaglia legale

La riduzione della pensione e la richiesta di restituire una cifra importante hanno lasciato l'attrice italiana Stefania Sandrelli sorpresa e delusa. Sandrelli si sta preparando per una battaglia legale contro l'Inps, mentre i lavoratori dello spettacolo si uniscono per denunciare la situazione.

Stefania Sandrelli , l'attrice italiana nota per i suoi ruoli in numerosi film, si trova in una situazione difficile. La riduzione della sua pensione è stata un duro colpo, ma non è l'unico problema che sta affrontando.

L'ente di previdenza le ha chiesto di restituire una cifra importante, 140mila euro, ma lei non capisce il motivo e si sta preparando per una battaglia legale. Sandrelli ha dichiarato di essere sorpresa e delusa dalla richiesta dell'Inps, e ha espresso la sua preoccupazione per la situazione dei lavoratori dello spettacolo in generale. La questione non riguarda solo gli attori, ma anche le maestranze, che sono state duramente colpite dall'aggressività dell'Inps.

Sandrelli ha dichiarato di essere diventata il 'capopopolo' di questa categoria, e che i lavoratori dello spettacolo sono uniti nel denunciare la situazione. Insieme, hanno presentato una lettera al Presidente della Repubblica per chiedere un intervento





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