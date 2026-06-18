Stefania Sandrelli contro l'Inps: la battaglia per le pensioni degli artisti

L'attrice Stefania Sandrelli denuncia un taglio improvviso della pensione e una richiesta di restituzione di 140.000 euro dall'Inps, dopo una sentenza della Cassazione sul calcolo dei contributi ex Enpals. La sua vicenda simbolo ha raccolto oltre duecento lavoratori dello spettacolo nella stessa situazione, mettendo in luce criticità e disparità di trattamento nel sistema previdenziale.

L'attrice Stefania Sandrelli si ribella contro l' Inps dopo una sentenza della Corte di Cassazione del 2022 che ha stravolto il calcolo dei suoi contributi previdenziali, determinando un taglio di 450 euro sulla pensione mensile e una richiesta di restituzione di 140.000 euro.

L'attrice definisce l'accaduto un 'pasticcio' e denuncia l'assenza di qualsiasi preavviso da parte dell'istituto, accusandolo di aver agito 'come i topi' in un momento di già grave difficoltà personale, dovuta alla gestione della disabilità del marito, affetto da idrocefalo normoteso. La sua vicenda è diventata un simbolo della lotta dei lavoratori dello spettacolo, con oltre duecento persone nella sua stessa situazione che l'hanno contattata.

Il legale di Sandrelli, avvocata Federica Murineddu, sottolinea l'applicazione di criteri contraddittori e differenti da parte dell'Inps nei conteggi, generando un caos privo di logica uniforme. Nonostante l'impossibilità di un intervento diretto da parte del Capo dello Stato, la battaglia di Sandrelli rimane un potente esempio di denuncia contro le ingiustizie di un sistema previdenziale che penalizza la precarietà del settore artistico.

L'attrice, che ha dedicato la vita al cinema italiano, esprime profondo rammarico per come è stata trattata, sentendosi 'Orfana della vita' per il solo fatto di aver svolto il proprio mestiere





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