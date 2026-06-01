Stefania Sandrelli compie 80 anni e condivide la sua storia d'amore con Gino Paoli, un amore che durò più di sette anni e che la fece soffrire profondamente. La leggendaria attrice italiana ha anche parlato della sua esperienza con l'Inps, che le ha negato la pensione e le ha chiesto di restituirne una parte.

Stefania Sandrelli : 'Non sono una donna ricca. La pensione rivoluta dall' Inps ? Umiliante, temevo di perdere la casa'. Oggi compie 80 anni.

La leggendaria attrice italiana ha condiviso con La Repubblica la sua storia d'amore con Gino Paoli, un amore che durò più di sette anni e che la fece soffrire profondamente. Stefania Sandrelli racconta di come si sia innamorata di Gino Paoli nonostante non fosse bello, e di come lui l'abbia fatta soffrire per la sua relazione con la sua ex moglie.

La Sandrelli ha anche parlato della sua esperienza con l'Inps, che le ha negato la pensione e le ha chiesto di restituirne una parte. La leggendaria attrice italiana ha vinto due gradi di giudizio e la Cassazione ha azzerato la richiesta dell'Inps





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