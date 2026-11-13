Stefano Accorsi e la paternità: il film di Paolo Genovese Il rumore delle cose nuove

Stefano Accorsi racconta a Radio Deejay la sua famiglia numerosa e la fatica di essere padre, nel giorno della presentazione del film Il rumore delle cose nuove.

Stefano Accorsi ha parlato della propria paternità ai microfoni di Radio Deejay, nel corso della trasmissione Pinocchio. L'attore, protagonista del film Il rumore delle cose nuove, diretto da Paolo Genovese, ha fatto il bilancio di una famiglia allargata che conta cinque figli di età diverse.

L'intervista è arrivata in occasione della presentazione dell'ultima fatica cinematografica di Accorsi. Nel film il suo personaggio è un uomo con un desiderio profondo di diventare padre, un desiderio che l'attore ha descritto come non patologico ma quasi, perché il protagonista è rimasto frustrato per troppo tempo.

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Una famiglia numerosa e il rapporto tra fratelli

Stefano Accorsi ha una famiglia numerosa, con figli che hanno 20, 17, 9, 6 anni e 2 mesi o poco più. Orlando e Athena, i due figli più grandi, sono molto legati tra loro e sono nati dalla precedente relazione dell'attore con Laetitia Casta.

Lorenzo è nato nel 2017 e Alberto nel 2020, mentre il più piccolo è nato nel 2026. Questi ultimi tre figli sono avuti con l'attuale moglie, Bianca Vitali. Parlando di Alberto, che ha 6 anni, Accorsi ha raccontato con divertimento che al bambino piacciono molto le cose natalizie.

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Orlando, il figlio maggiore, ha l'idea di avere una famiglia e gli piace che i fratelli siano tanti. Accorsi ha descritto il rapporto tra i suoi figli come un misto di affetto e litigi, fatto di giochi, abbracci e qualche pugno in testa.

L'attore ha spiegato che questa dimensione non l'ha mai vissuta, perché è figlio unico. Secondo Accorsi, chi non la conosce può pensare quanto si stia bene a casa da soli, ma si tratta di una condizione di cui poi non si riesce a fare a meno.

La fatica quotidiana della paternità

Accorsi ha confessato che essere genitore è una delle cose che mettono di più in crisi come essere umano. Ha raccontato di avere sempre la sensazione di fare poco, di fare male, di sbagliare e di perdere troppo la pazienza.

Sul piano pratico, l'attore ha scherzato in diretta dicendo di cambiare i pannolini al buio e con una mano sola. Ha aggiunto di considerare autonomo l'ultimo figlio già dai sei mesi in poi, o comunque capace di cavarsela.

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Il film di Genovese e la trasparenza nella coppia

Il film Il rumore delle cose nuove non si limita a esplorare il tema della paternità. Al centro della trama ci sono soprattutto i rapporti umani, le relazioni, le parole non dette, le bugie e i segreti.

Su questo tema Accorsi ha offerto una riflessione lucida ai radioascoltatori, sostenendo che in una coppia è oggettivamente impossibile dirsi tutto, perché altrimenti uno parlerebbe solo, per tutto il tempo. L'attore ha distinto tra pensieri che non si è obbligati a dire o mettere in pratica e cose che, se nascoste anche a fin di bene, costringono poi a mentire per mantenere il segreto.

Accorsi si è infine chiesto se la menzogna sia forse un germe, lasciando la domanda aperta durante la trasmissione.