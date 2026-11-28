Stefano Bazzana, 47 anni, deceduto a Cremona dopo essersi soffocato con della carne. Il padre Francesco conferma la volontà di donare gli organi in ospedale.

Stefano Bazzana, quarantasette anni residente a Cremona, ha perso la vita dopo un tragico episodio di soffocamento avvenutogli durante un pasto in un ristorante situato alle porte della città. La dinamica dell'accaduto ha visto il protagonista seduto a tavola insieme al padre Francesco e al figlio di quattro anni, quando un pezzo di carne gli è andato di traverso ostruendo completamente la trachea.

Dettagli dell'incidente e intervento medico

L'incidente si è verificato domenica scorsa, momento in cui la famiglia stava condividendo il pasto. Immediatamente dopo il blocco delle vie respiratorie, le persone presenti nel locale e i soccorritori hanno tentato di salvare la vita a Stefano Bazzana praticandogli il massaggio cardiaco e altre manovre di primo soccorso, ma i tentativi si sono rivelati inutili.

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Il 47enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è rimasto ricoverato per diversi giorni in condizioni critiche. Nonostante gli sforzi dei medici per salvargli la vita, il danno neurologico era divenuto irreversibile. È stato solo venerdì che è stata ufficialmente dichiarata la morte cerebrale del paziente, segnando la fine di una lunga e dolorosa agonia.

Testimonianza del padre e decisione sulla donazione

Francesco Bazzana, il padre della vittima, ha confermato la volontà del figlio di donare gli organi dopo la morte. Spiegando la gravità della situazione, ha dichiarato che quel boccone di carne aveva ostruito la trachea in modo irreparabile, rendendo la sopravvivenza impossibile.

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Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, la notizia del decesso è arrivata nella notte tra venerdì e sabato. Il padre ha descritto quei momenti drammatici, affermando che Stefano era "in realtà" morto già domenica, davanti ai suoi occhi e a quelli del nipotino, pur essendo la morte cerebrale stata certificata giorni dopo.

Profilo personale e impatto sulla comunità

Stefano Bazzana viveva a Cremona da moltissimi anni, esservi trasferito insieme alla madre e rimanendo legato alla città per gran parte della sua vita. Nell'ultimo periodo della sua esistenza lavorava per una società di tinteggiatura con sede in un paese al confine con la provincia di Brescia.

La sua figura era ben nota ai più per l'attenzione dedicata alla vita familiare, in particolare al rapporto con il figlio di quattro anni. Attraverso i social network, Stefano condivideva regolarmente storie e fotografie relative alle vacanze al mare, alle gite familiari e ai momenti trascorsi insieme, mantenendo un profilo pubblico che rifletteva il suo amore per i suoi cari.

Procedura di donazione e prossimi passi

In seguito alla dichiarazione di morte cerebrale, si è proceduto alle donazioni degli organi come espresso dalla volontà di Stefano Bazzana. Questa scelta ha rappresentato un gesto di grande umanità in un momento di profondo dolore per la famiglia.

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Al momento attuale, la data del funerale non è ancora stata fissata ufficialmente. La comunità cremonese attende le comunicazioni ufficiali per conoscere i dettagli delle celebrazioni funebri e rendere omaggio alla memoria del quarantasettenne scomparso tragicamente.