Stefano Bonaccini rimuove post fake su Antonio Tajani: scontro politico tra Pd e Forza Italia

Stefano Bonaccini del Pd rimuove una foto manipolata di Antonio Tajani con cappello Maga, accusato da Forza Italia di diffondere disinformazione e menzogne tecnologiche.

Stefano Bonaccini, eurodeputato del Partito Democratico ed ex governatore dell'Emilia Romagna, ha deciso di rimuovere un post dai propri canali social dopo aver scatenato una polemica con Forza Italia. L'immagine condivisa mostrava Antonio Tajani con indosso un cappello rosso recante la scritta "Make American Great Again", accompagnata da una frase attribuita al vicepremier: "Mai stati trumpiani". La pubblicazione avveniva nel contesto delle elezioni di Midterm, characterize da una netta sconfitta dei Repubblicani.

La polemica sulla foto manipolata

Forza Italia ha immediatamente denunciato la falsità dell'immagine, definendola una menzogna tecnologica e invitando Bonaccini a ritirare il post e a chiedere scusa a Tajani. Nel messaggio di contestazione, i forzisti si sono chiesti se questa fosse la nuova linea di Elly Schlein, segretaria del Pd, implicando un uso improprio dei canali istituzionali del partito. L'accusa principale verteva sulla manipolazione digitale dell'originale, che non rispecchiava la realtà dei fatti storici.

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Verità storica sul cappello Maga

Il capo di accusa era fondato: l'immagine risultava effettivamente artefatta. Lo scorso febbraio, Antonio Tajani era stato effettivamente ripreso con il berretto simbolo dei Maga alla prima riunione del Board of Peace per Gaza, ma il cappello era stato solo tenuto in mano e mai indossato. In quell'occasione, le polemiche non mancarono, con Bonelli che definì l'episodio un'oscenità e il simbolo di una sottomissione politica vedere il ministro Antonio Tajani con il cappellino Maga tra le mani.

Le dichiarazioni del vicepremier

In un'intervista al Quotidiano Nazionale, il vicepremier aveva precisato che quel cappellino gli era stato regalato e che lui lo aveva semplicemente lasciato sul tavolo, assicurando di non averlo mai portato in Italia né tantomeno di averlo mai indossato. Tajani ha chiarito di essere culturalmente lontano dai movimenti Maga e di ricordare di essere il ministro degli Esteri della Repubblica italiana, sottolineando la gravità di tale fraintendimento.

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La reazione di Bonaccini

Vista la richiesta di Forza Italia e per non ingenerare equivoci, Stefano Bonaccini ha optato per la rimozione immediata del post. L'eurodeputate ha spiegato che si trattava di un meme ironico su Antonio Tajani, che aveva effettivamente tenuto il cappellino, come ampiamente documentato, ma ha riconosciuto la necessità di correggere la rappresentazione visiva. La mossa mira a distaccarsi dall'accusa di aver voluto creare una narrazione falsificata deliberatamente.

Impatto politico e prossimi passi

Questo episodio riaccende il dibattito sulla responsabilità nell'uso dei social media da parte degli esponenti politici italiani e sull'impatto delle immagini modificate sul discorso pubblico. L'episodio evidenzia come la velocità di diffusione delle notizie sui social possa outrun la verifica dei fatti, creando tensioni inutili tra le parti politiche. La rimozione del post da parte di Bonaccini chiude temporaneamente la polemica, ma lascia aperta la questione sulla comunicazione digitale in politica.