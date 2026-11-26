Stefano De Martino e Gilda Ambrosio tornano sotto i riflettori per la loro sintonia, dal party blindato a Milano alla responsabilità di Sanremo. Dettagli e notizie.

Stefano De Martino, conduttore televisivo di trentasette anni, e la sua compagna Gilda Ambrosio, imprenditrice di trentaquattro anni, sono tornati al centro dell'attenzione mediatica grazie alla recente pubblicazione del settimanale Oggi. La rivista ha dedicato al duo una copertina e un servizio esclusivo che mettono in luce la crescente vicinanza tra i due personaggi, confermando definitivamente la solidità del loro rapporto sentimentale dopo mesi di indiscrezioni.

La fotografia esclusiva sul settimanale Oggi

Il numero del settimanale Oggi, attualmente in edicola, presenta una fotografia scattata in un contesto informale ma significativo. L'immagine ritrae Stefano De Martino seduto comodamente su un divanetto, posizione che suggerisce familiarità e relax. Accanto a lui, l'imprenditrice Gilda Ambrosio posa con naturalezza, mentre il braccio del conduttore si appoggia allo schienale, cingendola quasi in un abbraccio protettivo e affettuoso. Questo dettaglio fisico, apparentemente semplice, è stato interpretato dai cronisti come un chiaro segnale della loro intima sintonia.

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Il party blindato a Milano per The Attico

La narrazione della loro relazione è stata alimentata anche da eventi recenti, in particolare dal party organizzato a Milano a inizio novembre per celebrare il decimo anniversario del marchio The Attico. L'evento, fondato dalla stylist campana Gilda Ambrosio, si è svolto in un location riservata e blindata, situata all'interno di un temporary store allestito nei pressi di via Montenapoleone. La presenza di Stefano De Martino a questa ricorrenza chiave ha confermato il suo ruolo centrale nella vita privata della stilista.

Il resoconto del giornalista Alberto Dandolo

Secondo la ricostruzione fornita dal giornalista Alberto Dandolo sulle pagine del magazine, Stefano De Martino è arrivato alla festa dopo l'inizio dei festeggiamenti. Una volta entrato nell'area riservata, il conduttore non si è più staccato dalla festeggiata Gilda Ambrosio per tutta la durata dell'evento. Alberto Dandolo ha sottolineato che era palpabile la forte intesa tra i due, pur mantenendo un'immagine pubblica sobria. Agli ospiti era stato esplicitamente chiesto di non immortalare la coppia, sottolineando la natura riservata della loro unione.

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La responsabilità artistica di Stefano De Martino a Sanremo

Oltre alla vita privata, l'attenzione sui media è rivolta anche al nuovo impegno professionale di Stefano De Martino come direttore artistico del Festival di Sanremo. Durante l'inaugurazione della Milano Music Week, il conduttore ha affrontato il tema delle scelte artistiche con onestà e consapevolezza. Ha annunciato che il programma prevede la partecipazione di molti giovani artisti e musicisti indipendenti, sottolineando l'importanza di rinnovare la tradizione canora nazionale.

Le parole di Stefano De Martino sulla pressione

Stefano De Martino ha dichiarato di aver ascoltato più di mille canzoni durante il processo di selezione, una mole di lavoro imponente che ha messo alla prova la sua creatività. Ha assunto piena responsabilità sul successo o il fallimento dell'evento, affermando che se il Festival avrà successo sarà merito collettivo, ma se fallirà la colpa sarà sua. Questa dichiarazione dimostra una maturazione professionale e una disponibilità a correre rischi artistici.

Il confronto con Carlo Conti e le scelte future

Stefano De Martino ha anche rivelato di comprendere finalmente le pressioni subite dal suo predecessore Carlo Conti, spiegando che fino a un mese fa non capisse perché certe scelte artistiche non facessero dormire la notte, mentre ora la realtà lo conferma. Ha aggiunto di non avere paura delle possibili critiche, essendo giovane e disposto ad apprendere un nuovo mestiere se necessario. Questa apertura al cambiamento rappresenta un aspetto distintivo della sua direzione artistica per la prossima edizione.