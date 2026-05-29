Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: possibile ritorno di fiamma sul Lago di Como

Il conduttore e la stilista sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, alimentando le voci di un riavvicinamento dopo la fine della loro relazione nel 2018.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono stati avvistati insieme sul Lago di Como, alimentando le voci di un possibile ritorno di fiamma tra il conduttore televisivo e la stilista, fondatrice del marchio The Attico .

I due, che hanno avuto una relazione nel 2018, sono stati fotografati dai paparazzi di Chi mentre trascorrevano una giornata rilassante sulle rive del lago, in compagnia dell'amico comune Domenico Iovine. Non è la prima volta che vengono visti insieme dopo la fine della loro storia: qualche settimana prima erano stati notati al Mi Ami Festival e a Napoli, dove hanno fatto una passeggiata sul Lungomare con il discografico Fabrizio Ferraguzzo.

Un legame che sembra resistere al tempo, come in una moderna versione di 'Harry, ti presento Sally', con incontri e riincontri che si susseguono senza mai una definizione ufficiale. Gilda Ambrosio, nata a Napoli il 20 gennaio 1992, ha costruito una carriera di successo nel mondo della moda. Dopo gli studi di Fashion Design all'Istituto Marangoni di Milano, si è affermata come una delle icone dello street style internazionale.

Nel 2016 ha fondato con Giorgia Tordini il marchio The Attico, pensato per una femminilità libera e decisa. Il brand ha vestito celebrità come Zendaya, Rihanna e Margot Robbie, e ha debuttato con successo alla Milano Fashion Week nel 2023. Nel 2018, Forbes l'ha inserita tra le '30 Under 30' più influenti d'Europa nei settori moda e arte.

Stefano De Martino, conduttore noto per programmi come 'Made in Sud' e 'Bar Stella', ha incontrato Gilda durante i suoi anni di ascesa, e il loro rapporto è rimasto solido nonostante la separazione. Ora, con questi nuovi avvistamenti, i rumor di un riavvicinamento si fanno sempre più insistenti. I fotografi li hanno immortalati mentre ridevano e parlavano animatamente, con un'intimità che lascia intendere qualcosa di più di una semplice amicizia.

Al momento, né De Martino né Ambrosio hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma la complicità tra loro è evidente. I fan sperano in un lieto fine per questa coppia che, come Harry e Sally, sembra destinata a incrociare i propri destini più e più volte. Resta da vedere se questa volta sarà quella buona per un amore che non si è mai spento del tutto





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