Stefano De Martino e Herbert Ballerina: duello e risate in puntata, tra siparietti e gossip su Belen e la proposta di Annalisa Minetti per Sanremo

Nel corso dell'ultima puntata del programma, Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno regalato al pubblico momenti di puro divertimento con un duello in scena e uno scioglilingua. Tra gag, un lieve incidente e battute, si è anche parlato di gossip: il presunto flirt tra Belen e il coach Gaetano Fidanzati e la proposta di Annalisa Minetti a De Martino per condurre il Festival di Sanremo insieme.

L'ultima puntata del programma ha visto un esilarante siparietto tra Stefano De Martino e Herbert Ballerina , che ha conquistato il pubblico e i social. Tutto è iniziato quando la ballerina Elena, nei panni del suo personaggio, ha lanciato una spada di scena a De Martino, sfidandolo a duello.

L'ha infilzato quattro volte con la sciabola, gli ha dato un calcio e lo ha buttato a terra. Herbert ha trascinato davvero a terra il conduttore, suscitando un attimo di preoccupazione nello studio. De Martino, sempre professionale, ha trasformato l'imprevisto in un altro momento di leggerezza, controllato subito dal collega che gli chiedeva "Ti sei fatto male?

". I due avevano già scherzato prima con il celebre scioglilingua "Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa", discutendo se con il caldo la capra campasse meglio sopra o sotto. La risposta di Ballerina è stata immediata e divertente: "Ha la pelliccia e ha caldo dappertutto. Va rasata".

Il lavoro del giorno assegnato era il "limonatore", descritto come "un commerciante nel settore degli agrumi". Oltre a questi momenti di comedy, si è parlato anche di gossip. Si è fatto il nome di Gaetano Fidanzati, coach dei vip, come possibile flirt di Belen, con voci che li dicono in frequentazione più assidua da aprile.

Infine, Annalisa Minetti, a 50 anni, ha dichiarato di sentirsi in forma e di avere un nuovo amore, lanciando anche una proposta a Stefano De Martino: "Voglio condurre Sanremo con te"





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