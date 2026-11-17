Stefano De Martino rivela al podcast Pezzi di aver annunciato la conduzione di Sanremo a suo padre morente per dargli un motivo di speranza, una rivelazione commovente sul lutto e le paure.

Stefano De Martino ha svelato il retroscena emotivo più profondo della sua conduzione del Festival di Sanremo, rivelando durante la sua apparizione nel podcast Pezzi che la decisione di accettare l'incarico era legata indissolubilmente al rapporto con suo padre. Il conduttore ha spiegato che, nel mese di novembre, prima ancora di ricevere la conferma ufficiale dall'emittente, si rivolse al genitore per comunicare l'intenzione di salire sul palco dell'Ariston, non per ambizione personale, ma come strumento terapeutico per la famiglia.

La malattia oncologica del padre di De Martino, diagnosticata in quel periodo, aveva creato un clima di forte incertezza e dolore. Il presentatore ha ammesso di non essere sicuro all'epoca che sarebbe stato scelto lui per la trasmissione, ma aveva preferito agire con ottimismo: gli disse che avrebbe fatto il Festival per dargli un motivo in più per dire "Tieni duro". Questa promessa fungeva da ancora di speranza, un obiettivo concreto da raggiungere prima del momento in cui il padre sarebbe venuto a mancare.

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Il lutto come vaccino contro la paura

Suo padre è morto il 19 gennaio, ma l'impatto di questa perdita continua a definire l'approccio di De Martino alla carriera e alla vita. L'artista ha descritto il dolore per la scomparsa del genitore come un "vaccino contro ogni tipo di paura", un'esperienza traumatica che gli ha permesso di disinnescare le ansie legate alle aspettative del pubblico e alle critiche che solitamente accompagnano la conduzione di un evento nazionale come quello sanremese.

La dedica al padre non riguarda solo l'appuntamento estivo della canzone, ma si estende a ogni sua attività professionale, inclusa la partecipazione stessa a podcast come Pezzi. Questo cambiamento di prospettiva ha liberato Stefano De Martino dalla necessità di cercare l'approvazione esterna, permettendogli di affrontare lo spettacolo con una sincerità e una leggerezza nuove, lontane dalle convenzioni imposte dal grande palcoscenico televisivo.

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Polemiche e dinamiche nel panorama dello spettacolo

Oltre alla sfera personale, il contesto mediatico che circonda il Festival è stato animato da diverse polemiche e dichiarazioni. Barbara D'Urso ha espresso la sua frustrazione nei confronti di Mariotto, dichiarando che "Potevo alzarmi e andare via", una stoccata diretta che ha creato dibattito. La stessa conduttrice ha anche rivolto critiche a Milly Carlucci, lasciando intendere un disagio nelle dinamiche di lavoro tra le due artiste storiche del piccolo schermo.

Altre figure del settore hanno commentato le proprie esperienze in corso d'opera. Antonella Elia ha parlato del suo secondo intervento chirurgico, definendosi momentaneamente come l'Esorcista prima di esprimere soddisfazione per il miglioramento delle sue condizioni di salute. Anche Adriana Volpe ha partecipato al dibattito, mostrando vicinanza alle colleghe con una visita carica di affetto, segno che, nonostante le rivalità, il fronte femminile della televisione rimane unito nelle difficoltà fisiche e professionali.

L'impatto sul pubblico e le prospettive future

Le scelte stilistiche di Stefano De Martino per questo Festival sono state descritte come audaci e rivoluzionarie. Il conduttore ha anticipato un'edizione definita "punk", caratterizzata da uno spazio maggiore dedicato ai giovani artisti indipendenti e dall'esclusione di una co-conduttrice, puntando invece sugli ospiti per dare vitalità alle serate. Questa scelta riflette la volontà di rinnovare un format che necessita di un respiro diverso, liberato dai vincoli tradizionali.

Di fronte a questo scenario, diverse stelle della musica hanno espresso posizioni contrastanti o di attesa. Orietta Berti ha bocciato l'idea di partecipare, sostenendo di avere troppe cose in ballo e ritenendo il livello delle canzoni proposte basso, senza voler togliere spazio a un giovane talento. D'altra parte, artisti come Marco Masini e il duo Riccardo Fogli mostrano interesse, con Masini che ha dichiarato la disponibilità a tornare a Sanremo se chiamato da De Martino, mentre Riccardo Fogli sogna il ritorno in Rai 1 con Bianca Balti.

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Il successo o il fallimento di questa nuova direzione sarà valutato non solo dai numeri d'ascolto, ma anche dalla capacità di De Martino di mantenere la promessa fatta a suo padre: quella di trasformare un momento di lutto in un'occasione di rinascita collettiva, dimostrando che la televisione può essere, anche in tempi di crisi, un luogo di verità e connessione umana.