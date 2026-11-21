Stefano De Martino visita Sanremo e partecipa alla posa della targa di Sal Da Vinci in via Matteotti, scatenando l'entusiasmo della folla. Un anteprima del Festival 2027 con canti collettivi e saluti al pubblico.

Stefano De Martino, il futuro conduttore del Festival di Sanremo 2027, ha inaugurato l'atmosfera di festa nella città ligure partecipando alla cerimonia ufficiale per la targa dedicata a Sal Da Vinci. L'artista napoletano ha trionfato nella 76esima edizione del canto con il brano "Per sempre sì", segnando un momento simbolico di transizione verso il nuovo ciclo artistico. L'evento si è svolto lungo via Matteotti, dove la presenza del futuro padrone di casa dell'Ariston ha trasformato un semplice gesto istituzionale in un incontro vibrante con i cittadini e i fan.

Stefano De Martino incontra la folla in via Matteotti

Il conduttore è arrivato nel cuore della cittadina accudito da un dispositivo di sicurezza, percorrendo il percorso transennato della nota arteria cittadina. De Martino si è mostrato rilassato e sorridente, non sottraendosi al contatto con la cittadinanza che lo ha salutato con grande entusiasmo. Decine di persone si sono radunate per accoglierlo, creando un clima di immediata simpatia che ha caratterizzato ogni suo passo verso la location della cerimonia.

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La folla si è dimostrata particolarmente numerosa e partecipativa, con tanti fan che hanno puntato i telefoni per scattare selfie e registrare video del passaggio del conduttore. Chi gli gridava addosso il suo nome, chi cercava di raggiungerlo per uno scambio di battute e chi osservava la scena affacciandosi dalle finestre dei balconi circostanti. De Martino ha risposto con cortesia, fermandosi per scattare numerose foto e ricambiare i saluti prima di raggiungere il punto esatto dove sarebbe stata svelata la nuova lapide.

Un coro spontaneo in omaggio a Pippo Baudo

Il momento clou dell'incontro tra Stefano De Martino e i sanremesi è arrivato con un'imprevista performance musicale che ha coinvolto direttamente la folla riunita. Il conduttore ha deciso di intonare insieme ai presenti il celebre motivetto "Perché Sanremo è Sanremo", un brano storico e indissolubilmente legato alle edizioni condotte da Pippo Baudo. Questo gesto ha funzionato come un potente rompeghiaccio, creando un'atmosfera familiare e calorosa in vista del suo debutto sul palco dell'Ariston.

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Il pubblico ha colto al volo l'invito, trasformando la melodia in un coro collettivo e unito. Tra sorrisi e smartphone alzati verso il cielo, i presenti hanno cantato a squarciagola, offrendo a De Martino un omaggio affettuoso alla memoria televisiva della manifestazione. La canzone ha rappresentato un ideale ponte tra la storia del Festival e il futuro che il conduttore si appresta a gestire, sottolineando l'identità profonda della kermesse canora italiana.

La targa di Sal Da Vinci nella Walk of Fame

La motivazione ufficiale della visita era l'ingresso solenne di Sal Da Vinci nella Walk of Fame di Sanremo. La nuova lastra di marmo è stata posizionata nel secondo tratto di via Matteotti, situata immediatamente dopo il cinema-teatro Centrale. Questa posizione non è casuale, poiché la via funge da albo d'oro a cielo aperto che ripercorre la storia del Festival dal 1951, anno dell'inaugurazione con la placca dedicata a Nilla Pizzi per "Grazie dei fiori".

Ogni placca nella Walk of Fame riporta con precisione l'anno, il titolo del brano vincitore e il nome dell'interprete che lo ha portato al successo. La nuova pietra celebra il trionfo di Sal Da Vinci, inserendo il suo nome nella lista ufficiale dei vincitori e chiudendo simbolicamente il ciclo della recente edizione. Questa operazione lascia un segno permanente nella geografia culturale della città, rendendo omaggio ai talenti che hanno fatto la storia della musica leggera italiana.

Le autorità presenti e il test per il 2027

A rendere ufficiale il cerimoniale c'era la presenza del sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, che ha accompagnato il conduttore durante l'evento. Accanto a lui c'era anche l'assessore al turismo, Alessandro Sindoni, a dimostrare l'importanza strategica che l'amministrazione locale attribuisce alla manifestazione. La loro presenza ha conferito carattere istituzionale alla posa della targa, legando il ricordo del passato alla gestione futura dell'evento.

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L'evento può essere considerato un primo, significativo assaggio di come Stefano De Martino intende gestire la sua esperienza all'Ariston. L'accoglienza calorosa ricevuta dai sanremesi rappresenta un ottimo biglietto da visita, dimostrando la sua capacità di connettersi con il pubblico e di valorizzare la città ospitante. Con questo gesto, si avvia ufficialmente il conto alla rovescia verso il Festival di Sanremo 2027, preparando il terreno per la prossima grande sfida televisiva del conduttore.