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Stefano De Martino, il punto di riferimento per Belen e Santiago

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Stefano De Martino, il punto di riferimento per Belen e Santiago
Stefano De MartinoBelen RodriguezSantiago
📆6/10/2026 2:11 PM
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Stefano De Martino non è tornato come marito, ma come punto di riferimento e padre di Santiago, il figlio nato dalla loro lunga e tormentata storia d'amore. Le immagini pubblicate dal settimanale Chi mostrano un gesto di vicinanza e sostegno in un momento difficile per la showgirl argentina. Belen Rodriguez starebbe ritrovando la serenità accanto a Gaetano Fidanzati, personal trainer e amico di lunga data.

Stefano De Martino non è tornato come marito, ma come punto di riferimento e padre di Santiago , il figlio nato dalla loro lunga e tormentata storia d'amore.

Le immagini pubblicate dal settimanale Chi mostrano proprio questo: un gesto di vicinanza e sostegno che arriva in giorni particolarmente complessi per la showgirl argentina. Nelle fotografie diffuse dalla rivista, Stefano e Belen sono a bordo della lussuosa Land Rover nera del conduttore. Al volante c'è lui, mentre accanto siede la showgirl. Entrambi indossano occhiali da sole scuri e cercano di mantenere un profilo basso, ma gli scatti non sono passati inosservati.

Secondo quanto riportato da Chi, Stefano De Martino sarebbe andato personalmente a prendere l'ex moglie Belen nel luogo dove si era rifugiata dopo il ricovero delle scorse settimane. La rivista racconta che Belén avrebbe vissuto giorni difficili, segnati da fragilità e preoccupazioni, e che Stefano non avrebbe esitato a starle vicino. Del resto, negli ultimi anni De Martino ha più volte ribadito l'importanza della famiglia nella sua vita.

E quando si tratta di Belen e di Santiago, il conduttore non fa mancare il proprio supporto. Il settimanale Oggi, sgancia, poi, un'altra indiscrezione: Belen Rodriguez starebbe ritrovando la serenità accanto a Gaetano Fidanzati, personal trainer e amico di lunga data della showgirl. I due sono stati fotografati mentre passeggiano a Milano, apparendo complici e a loro agio dopo i recenti problemi di salute di Belen.

Al momento, però, nessuna conferma sulla natura del rapporto: potrebbe trattarsi di una semplice amicizia o di qualcosa di più. Gaetano Fidanzati è noto anche per essere il personal trainer di Tony Effe

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