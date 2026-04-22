Stefano De Martino lascia incerto il futuro di 'Stasera tutto è possibile'

Stefano De Martino non si sbilancia sul futuro di 'Stasera tutto è possibile' dopo la chiusura della stagione, lasciando spazio a dubbi e speranze. Il cast esprime il desiderio di tornare, ma la decisione finale dipenderà dal ruolo di De Martino in Rai e dal successo del suo debutto come direttore artistico di Sanremo.

Stefano De Martino ha concluso l'ultima puntata di 'Stasera tutto è possibile' senza rivelare il futuro del programma, alimentando speculazioni sulla sua continuazione. A differenza della chiusura più esplicita dell'anno precedente, ha optato per un approccio più sobrio, lasciando aperte tutte le domande.

Il programma si è concluso con ascolti record, beneficiando di una programmazione concorrenziale meno aggressiva su Rai 1. De Martino, dopo il successo come direttore artistico di Sanremo, è diventato una figura chiave per Rai, che punta a valorizzarlo. La puntata finale ha visto il ritorno del cast fisso composto da Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina, Biagio Izzo e Peppe Iodice, insieme a vari ospiti.

Il futuro del programma è stato oggetto di dibattito anche in passato, con voci che ipotizzavano l'addio di De Martino e la possibile conduzione da parte dei The Jackal. L'anno scorso, De Martino aveva salutato il pubblico con un discorso commovente, esprimendo gratitudine per l'opportunità e l'esperienza vissuta, lasciando intendere una possibile partenza.

Tuttavia, Francesco Paolantoni aveva rivelato che il gruppo non avrebbe continuato senza di lui. Quest'anno, De Martino ha scelto un approccio più riservato, esprimendo solo 'felicità di averlo fatto e forse di farlo ancora'. Il cast, inclusi Paolantoni, Izzo ed Esposito, ha espresso il desiderio di tornare, sottolineando l'importanza del programma come un luogo di ritrovo e divertimento.

La decisione finale sulla prossima edizione dipenderà probabilmente dal ruolo crescente di De Martino in Rai, in particolare dalla sua esperienza come direttore artistico di Sanremo, che rappresenta una fase cruciale della sua carriera. La sua capacità di gestire Sanremo influenzerà le decisioni future riguardanti 'Stasera tutto è possibile'. Il programma, per il cast, non è solo un lavoro, ma un'occasione per stare insieme e divertirsi, come sottolineato da Paolantoni, che lo descrive come un ritrovo tra amici.

Biagio Izzo ha espresso il suo rammarico per la sua partecipazione limitata quest'anno a causa di impegni teatrali e ha lanciato un appello per un ritorno immediato. La situazione rimane incerta, ma l'affetto del cast e il successo del programma suggeriscono un forte desiderio di continuazione. La Rai dovrà valutare attentamente tutti i fattori per prendere una decisione che tenga conto sia degli interessi dell'azienda che delle aspettative del pubblico e del team creativo





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stefano De Martino Stasera Tutto È Possibile Sanremo Rai Televisione

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Belve, gli ospiti della puntata di stasera: Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e ShivaBrigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva sono gli ospiti della terza puntata della settima...

Read more »

Elettra Lamborghini: «La mia passera mi fa penare. Sono maritosessuale, i maschioni con la tartaruga non mi interessano»Stasera, martedì 21 aprile torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da...

Read more »

Il Commissario Montalbano: stasera in TV un episodio particolarmente toccanteLa puntata de Il commissario Montalbano in onda stasera, 'Il giro di boa', è un episodio cupo e inquieto che vede Montalbano interrogarsi sul suo ruolo e sulla possibilità di lasciare la polizia, a seguito della tragica morte di un bambino migrante.

Read more »

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 21 Aprile, in prima serataStasera in TV, Martedì 21 Aprile 2026: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Read more »

Sagitta Alter morta, era la compagna di Gigi Proietti: profilo, carriera e figli. «Il matrimonio? Ci sembrava superfluo»È morta stasera, 21 aprile, a Roma Sagitta Alter, per mezzo secolo al fianco di Gigi...

Read more »

Stasera Atalanta-Lazio, Coppa Italia salvagente d'oro: la finestra che porta all'EuropaSi parte dal 2-2 dell'andata. Atalanta e Lazio si giocano questa sera la possibilità di approdare in finale di Coppa Italia. Si giocherà questa sera il secondo atto della semifinale del trofeo nazio

Read more »