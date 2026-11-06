IT
Advertisement
Entertainment

Stefano De Martino presenta Sanremo 2026: visuale Eurovision e Gialappa's Band

leggoit#40 in Italia
Stefano De Martino presenta Sanremo 2026: visuale Eurovision e Gialappa's Band
Stefano De Martino · Sanremo 2026 · Gialappa's Band
Advertisement

Stefano De Martino svela il programma di Sanremo 2026. Ritorno di Gialappa's Band, sfida visiva all'Ariston e controcanto pirata per la kermesse di Musica.

Stefano De Martino, neo direttore artistico del Festival della Canzone Italiana, ha svelato le linee guida della prossima edizione durante un'intervista rilasciata al Festival dello Spettacolo di Milano. L'artista ha confermato che trascorrerà del tempo lontano dall'Italia per osservare il complesso progetto organizzativo con la necessaria distacco, una mossa strategica per valutare ogni dettaglio del palinsesto senza i usuali freni locali.

Estetica visiva ispirata all'Eurovision

De Martino ha annunciato l'introduzione di una nuova dimensione scenografica per la serata di venerdì, ispirata direttamente all'estetica spettacolare dell'Eurovision. L'obiettivo è trasformare questa innovazione in un appuntamento fisso, creando una varietà di intrattenimento che si affianchi alla competizione musicale. L'idea nasce dall'osservazione dei grandi concerti live moderni, dove gli artisti portano in scena un'identità visiva precisa e potente, elevando la produzione a un livello di grandiosità senza precedenti per la kermesse ligure.

Also readAlessia Marcuzzi e il tradimento: la confessione a Vanity Fair sul flirt con Stefano De Martino

Il vincolo fisico del Teatro Ariston

Trasportare la spettacolarità di livello internazionale nell'Ariston comporta sfide architettoniche significative. De Martino ha ammesso che la prima volta che ha ispezionato il teatro si è spaventato, definendolo un cinema di provincia a causa delle sue dimensioni contenute. Tuttavia, ha escluso categoricamente la possibilità di spostare la manifestazione in uno stadio o in un palazzetto, poiché ciò eliminerebbe la magia unica dei camerini e del palcoscenico storico. Mettere gli artisti nelle condizioni ottimali richiederà uno sforzo acrobatico per far passare le scenografie attraverso le porte, ma il direttore confida ciecamente nella macchina organizzativa della Rai, sostenendo che la nave arriverà in porto nonostante le apparenze impossibili.

Advertisement

Gialappa's Band e il Controfestival

Per l'intrattenimento parallelo, De Martino ha imposto una filosofia di anarchia totale, affidando la direzione del Controfestival a Gialappa's Band. L'artista ha chiarito di voler qualcosa di pirata, non addomesticato al servizio del Festival, ma in opposizione critica ad esso. Questo approccio ha trovato una risposta favorevole nel trio comico, che accetta di gravitare nuovamente intorno alla rassegna per portare credibilità e autonomia al controcanto, una funzione che De Martino ritiene necessaria per garantire la vitalità dell'evento oltre la semplice trasmissione musicale.

leggoit#40 in Italia

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

Advertisement
Stefano De Martino Sanremo 2026 Gialappa's Band Teatro Ariston Rai Festival Dello Spettacolo Eurovision

More on Entertainment

See all

Tempesta d'Amore Anticipazioni Puntate dal 9 al 13 novembre 2026: Larissa in ospedale, Fanny sospettata

Vediamo insieme che cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore che andranno in onda - al solito su Rete 4 - dal 9 al 13 novembre 2026. Ecco le Anticipazioni delle trame della prossima settimana di questa soap tedesca.

comingsoonit

Ultime Notizie · Italia

See all
Up nextTempesta d'Amore Anticipazioni Puntate dal 9 al 13 novembre 2026: Larissa in ospedale, Fanny sospettata