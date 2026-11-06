Stefano De Martino presenta Sanremo 2026: visuale Eurovision e Gialappa's Band

Stefano De Martino svela il programma di Sanremo 2026. Ritorno di Gialappa's Band, sfida visiva all'Ariston e controcanto pirata per la kermesse di Musica.

Stefano De Martino, neo direttore artistico del Festival della Canzone Italiana, ha svelato le linee guida della prossima edizione durante un'intervista rilasciata al Festival dello Spettacolo di Milano. L'artista ha confermato che trascorrerà del tempo lontano dall'Italia per osservare il complesso progetto organizzativo con la necessaria distacco, una mossa strategica per valutare ogni dettaglio del palinsesto senza i usuali freni locali.

Estetica visiva ispirata all'Eurovision

De Martino ha annunciato l'introduzione di una nuova dimensione scenografica per la serata di venerdì, ispirata direttamente all'estetica spettacolare dell'Eurovision. L'obiettivo è trasformare questa innovazione in un appuntamento fisso, creando una varietà di intrattenimento che si affianchi alla competizione musicale. L'idea nasce dall'osservazione dei grandi concerti live moderni, dove gli artisti portano in scena un'identità visiva precisa e potente, elevando la produzione a un livello di grandiosità senza precedenti per la kermesse ligure.

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Il vincolo fisico del Teatro Ariston

Trasportare la spettacolarità di livello internazionale nell'Ariston comporta sfide architettoniche significative. De Martino ha ammesso che la prima volta che ha ispezionato il teatro si è spaventato, definendolo un cinema di provincia a causa delle sue dimensioni contenute. Tuttavia, ha escluso categoricamente la possibilità di spostare la manifestazione in uno stadio o in un palazzetto, poiché ciò eliminerebbe la magia unica dei camerini e del palcoscenico storico. Mettere gli artisti nelle condizioni ottimali richiederà uno sforzo acrobatico per far passare le scenografie attraverso le porte, ma il direttore confida ciecamente nella macchina organizzativa della Rai, sostenendo che la nave arriverà in porto nonostante le apparenze impossibili.

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Gialappa's Band e il Controfestival

Per l'intrattenimento parallelo, De Martino ha imposto una filosofia di anarchia totale, affidando la direzione del Controfestival a Gialappa's Band. L'artista ha chiarito di voler qualcosa di pirata, non addomesticato al servizio del Festival, ma in opposizione critica ad esso. Questo approccio ha trovato una risposta favorevole nel trio comico, che accetta di gravitare nuovamente intorno alla rassegna per portare credibilità e autonomia al controcanto, una funzione che De Martino ritiene necessaria per garantire la vitalità dell'evento oltre la semplice trasmissione musicale.