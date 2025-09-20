Stefano De Martino rapinato a Milano: rubato orologio da 40mila euro con il 'trucco dello specchietto'

Il conduttore televisivo Stefano De Martino è stato vittima di una rapina a Milano, nella zona Bocconi. I malviventi hanno utilizzato il “trucco dello specchietto” per sottrargli un orologio Patek Philippe di valore. La Squadra Mobile indaga.

Il conduttore televisivo Stefano De Martino è stato vittima di una rapina a Milano , in pieno giorno, mentre si trovava in zona Bocconi, nei pressi della prestigiosa università. L'episodio, che ha scosso l'opinione pubblica, è avvenuto con la tecnica del cosiddetto “ trucco dello specchietto ”, un metodo collaudato utilizzato dai malviventi per raggirare automobilisti, spesso proprietari di veicoli di lusso, e sottrarre loro beni di valore.

\Secondo le prime ricostruzioni, De Martino si trovava alla guida della sua Mercedes quando è stato avvicinato da un individuo in scooter che, simulando un danno allo specchietto retrovisore, ha attirato l'attenzione del conduttore. Quest'ultimo, convinto di dover controllare l'accaduto, ha sporto la mano per sistemare lo specchietto. In quel momento, è sopraggiunto un altro scooter con a bordo due uomini, uno dei quali, minacciando De Martino, gli ha intimato di consegnare il suo orologio. Il conduttore, sotto la minaccia, ha dovuto cedere e i rapinatori sono fuggiti con un prezioso Patek Philippe del valore stimato di circa 40 mila euro. L'azione è stata fulminea e studiata, sfruttando l'inganno per avvicinare la vittima e metterla in una posizione di vulnerabilità. Dopo l'immediato spavento, De Martino ha chiamato la Polizia e si è recato presso la Questura per sporgere denuncia. Le forze dell'ordine, in particolare la Squadra Mobile, sono ora al lavoro per ricostruire l'accaduto, identificare i responsabili e recuperare il maltolto. L'uso del "trucco dello specchietto" evidenzia l'astuzia e la pre-pianificazione dei criminali, capaci di sfruttare la disattenzione e la buona fede delle vittime per commettere i loro reati. Questo tipo di rapine, purtroppo, è sempre più diffuso nelle grandi città, soprattutto in zone considerate di prestigio. \L'incidente solleva importanti questioni sulla sicurezza urbana e sulla necessità di implementare misure di prevenzione e di controllo più efficaci. La rapina a Stefano De Martino ha avuto un forte impatto mediatico, amplificato dalla popolarità del personaggio e dalla sua notorietà. L'attenzione dei media e del pubblico si concentra non solo sul valore dell'orologio rubato, ma anche sulla sensazione di insicurezza che tali eventi generano nei cittadini. Il fatto che la rapina sia avvenuta in un'area frequentata e in pieno giorno dimostra l'audacia dei criminali e la necessità di un intervento mirato per contrastare questo genere di reati. L'attenzione si concentra ora sulle indagini della Polizia per individuare i responsabili e fare chiarezza sull'accaduto, garantendo giustizia alla vittima e tranquillità alla cittadinanza





