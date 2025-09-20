Stefano De Martino rapinato a Milano: sottratto orologio da 40.000 euro con il 'trucco dello specchietto'

Il conduttore televisivo Stefano De Martino è stato vittima di una rapina a Milano. Due malviventi in scooter, utilizzando il 'trucco dello specchietto', gli hanno sottratto un orologio Patek Philippe del valore di 40.000 euro. L'episodio è avvenuto in zona Bocconi.

Stefano De Martino , noto conduttore televisivo, è stato vittima di una rapina a Milano , in pieno giorno, in zona Bocconi. L'incidente si è verificato nel pomeriggio in via Castelbarco, nei pressi della prestigiosa università. De Martino, alla guida della sua Mercedes, è stato avvicinato da due malviventi a bordo di uno scooter che hanno utilizzato la tecnica del “ trucco dello specchietto ”.

Questo stratagemma, purtroppo frequente, prevede che i rapinatori simulino un danno allo specchietto retrovisore dell'auto, costringendo il conducente a fermarsi o rallentare. È in quel momento di distrazione che i criminali agiscono, sottraendo beni preziosi o richiedendo denaro con la minaccia di conseguenze. Nel caso specifico, De Martino è stato vittima di una rapina a mano armata, durante la quale gli è stato sottratto un orologio Patek Philippe di valore stimato intorno ai 40.000 euro. La dinamica, come ricostruita dall'Ansa, è chiara: mentre il conduttore cercava di sistemare lo specchietto, presumibilmente a causa di un contatto simulato, i due uomini a bordo dello scooter sono sopraggiunti, uno dei quali, brandendo o simulando di avere un'arma, ha intimato a De Martino di consegnare l'orologio. Il conduttore, intimorito, ha ceduto alle minacce. L'orologio è stato rapidamente sottratto e i rapinatori si sono dati alla fuga. L'episodio ha generato sgomento e preoccupazione, sottolineando la necessità di maggiore sicurezza e vigilanza nelle aree urbane, soprattutto in quelle considerate prestigiose e frequentate. L'utilizzo del “trucco dello specchietto”, per quanto tristemente noto, dimostra come i criminali siano costantemente alla ricerca di nuovi metodi per colpire le loro vittime, sfruttando la loro vulnerabilità in momenti di distrazione. \Dopo la rapina, De Martino ha immediatamente contattato le forze dell'ordine, chiamando la Polizia e presentando denuncia presso la Questura di Milano. Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile, che sta ora cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'evento, identificare i responsabili e recuperare l'orologio rubato. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona, sperando di ottenere elementi utili per l'identificazione dei rapinatori e del loro veicolo. L'episodio ha suscitato un'ampia eco mediatica, alimentando il dibattito sulla sicurezza e sulla presenza di criminalità nelle grandi città. La rapina a De Martino, persona nota e figura pubblica, ha amplificato la risonanza del fatto, attirando l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media. La vicenda solleva interrogativi importanti sulla efficacia delle misure di sicurezza attualmente in vigore e sulla necessità di interventi mirati a prevenire e contrastare fenomeni criminali come questo. L'uso di motocicli e scooter, in particolare, facilita la fuga dei rapinatori, rendendo più difficile il loro inseguimento e la loro cattura. Le autorità competenti sono chiamate a intensificare i controlli e a implementare strategie di prevenzione efficaci per proteggere i cittadini e garantire la sicurezza nelle aree urbane. \L'incidente, oltre a sottolineare l'importanza della sicurezza, pone anche l'accento sulla necessità di prestare particolare attenzione ai metodi utilizzati dai criminali. Il “trucco dello specchietto” è solo uno dei tanti stratagemmi che vengono impiegati per raggirare e derubare le persone. È fondamentale, quindi, essere sempre vigili e diffidenti, soprattutto in contesti come quello descritto, dove la presenza di veicoli e di persone sconosciute richiede una maggiore cautela. In caso di sospetti contatti o danni alla propria auto, è importante mantenere la calma, evitare di fermarsi in luoghi isolati e contattare immediatamente le forze dell'ordine. La collaborazione dei cittadini è essenziale per contrastare la criminalità e per garantire la sicurezza di tutti. La rapina a De Martino rappresenta un monito a non abbassare la guardia e a rimanere sempre attenti ai pericoli che possono celarsi in qualsiasi contesto. La vicenda evidenzia anche la necessità di una risposta coordinata da parte delle autorità competenti, che devono agire con efficacia per assicurare alla giustizia i responsabili di questi atti criminali e per ripristinare un clima di sicurezza e di fiducia nella società





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Stefano De Martino Rapina Milano Trucco Dello Specchietto Orologio

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli litigano al ristoranteStefano De Martino e Caroline Tronelli litigano al ristorante davanti a tutti, lei lascia il locale furiosa lasciando solo il conduttore di Affari Tuoi

Leggi di più »

Stefano De Martino e quella frecciatina (sana) alla Ruota della FortunaDurante la puntata di Affari tuoi del 17 settembre irrompe in studio il vecchio jingle de La ruota della fortuna, e ne avevamo bisogno

Leggi di più »

Stefano De Martino sul palco con Sal Da Vinci, ma Canale 5 taglia la sua ospitataOspite 'fantasma': De Martino partecipa allo show di Sal Da Vinci ma non si vedrà su Canale 5

Leggi di più »

Milano, rubato l’orologio a Stefano De Martino con 'trucco specchietto'I titoli di Sky TG24 del 19 settembre 2025 - edizione h13

Leggi di più »

Stefano De Martino rapinato a Milano: trucco dello specchietto, via l'orologio da 40mila euroStefano De Martino rapinato, orologio rubato con il trucco dello specchietto mentre era a Milano, il conduttore ha cercato di resistere ma è stato minacciato

Leggi di più »

Stefano De Martino rapinato a Milano: via il suo orologio di lusso con il “trucco dello specchiettoColpo in pieno giorno a Milano: Stefano De Martino vittima del 'trucco dello specchietto'

Leggi di più »