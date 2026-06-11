Stefano De Martino regala un autografo a studenti in visita alla ex moglie

Stefano De Martino, uno dei volti più amati della televisione italiana, ha lasciato una piacevole sorpresa a alcuni studenti del quartiere Brera, dove si trovava la sua ex moglie. Il conduttore ha autografato alcuni cartoncini e consegnato personalmente il loro contenuto al custode dell'istituto scolastico, per poi recapitarli ai giovani fan.

Stefano De Martino , uno dei volti più amati della televisione italiana, è stato intercettato mentre si trovava nei pressi dell'abitazione della sua ex moglie , dopo il malore che ha colpito la showgirl argentina.

Il conduttore si trovava nel quartiere Brera e si è recato al suo suv parcheggiato a pochi passi dall'abitazione, quando è stato riconosciuto da alcuni alunni di una scuola vicina. I ragazzi, affacciati alle finestre dell'istituto, gli hanno lanciato alcuni cartoncini chiedendogli un autografo.

Stefano, divertito dalla richiesta improvvisa, ha chiesto una penna a una passante per poter firmare uno dei cartoncini e ha deciso di entrare direttamente nell'istituto scolastico per consegnarlo personalmente al custode, incaricato poi di recapitarlo ai giovani fan. Secondo alcune indiscrezioni, Stefano potrebbe rivelarsi determinante per la piena ripresa della showgirl argentina, lasciando intendere una presenza importante nella vita dell'ex moglie in un momento particolarmente delicato.

Le immagini pubblicate da Oggi mostrano un Stefano De Martino sorridente e disponibile, capace di ritagliarsi qualche minuto per regalare una gioia inaspettata a dei fan molto particolari





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