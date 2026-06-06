Stefano Fresi, l'artista eclettico che intreccia musica e recitazione: "Il mio omaggio a De André, tragicamente attuale"

L'attore e musicista Stefano Fresi racconta la sua passione per Fabrizio De André, la formazione musicale, l'incontro con il teatro grazie a Gigi Proietti e la carriera tra cinema e palcoscenici. Un colloquio approfondito che evidenzia come l'arte sia per lui un unico linguaggio espressivo.

Stefano Fresi , energetico e poliedrico artista italiano, fonde la recitazione con la musica in una carriera eclettica che spazia dal teatro al cinema. Noto volto di commedie di successo, la sua passione per la musica non è mai venuta meno, anzi si è intrecciata profondamente con il suo percorso artistico.

Alla Milanesiana a Crotone, presenta uno spettacolo tributo a Fabrizio De André insieme a Cristina Polegri ed Egidio Marchitelli, dove le canzoni del cantautore genovese si fondono con testi scelti o scritti da lui. Fresi spiega che a cinquant'anni ha riscoperto l'attualità profonda delle parole di De André, temi universali come l'amore, la guerra, gli emarginati: accendere un riflettore su questi argomenti attraverso un maestro come De André gli è sembrato necessario e bello.

Il legame con De André è antico: la chitarra l'ha imparata proprio sulle sue canzoni, e ricorda pomeriggi estivi in Sardegna da ragazzino, quando il nonno dormiva e lui ascoltava i dischi del cantautore, trascrivendone i testi. Si rammarica di non averlo mai conosciuto, ma quell'amore si è trasformato in un omaggio vivo. Fresi non viene da una famiglia di artisti, ma i genitori ascoltavano buona musica: una celebre musicassetta da viaggio con da un lato Battisti e dall'altro Beethoven.

A cinque anni ricevette una tastierina che ancora conserva, e poiché insisteva a suonarla con un dito cercando di riprodurre le canzoni del giradischi, i genitori gli chiesero se volesse prendere lezioni. Finì dal maestro Lucio Sanacore, pianista e consulente Mediaset, che gli insegnò un mestiere: comporre jingle, usare il computer, la musica elettronica. A diciotto-diciannove anni aveva già una professionalità rara in Italia.

L'incontro cruciale con Augusto Fornari, attore e regista, lo portò a comporre musiche per uno spettacolo teatrale: fu amore a prima vista per il teatro, dietro e davanti il sipario. I primi segnali erano già al liceo, quando la madre del compagno di banco gli regalò il libro "Teatro" di De André, e con la sorella e Toni Fornari formò un trio che suonava, cantava e recitava in pianobar, piazze, capodanni e persino in un varietà con Dino Verde diretto da Don Lurio, esperienza che gli fece fare anche dei passi di danza.

La sua vita familiare è intrisa di musica: la moglie è una sassofonista-cantante, e il figlio, ora sedicenne, è cresciuto tra concerti e sound check, tanto da avere l'orecchio assoluto e studiare al Conservatorio. Fresi ha frequentato il liceo classico, ha studiato pianoforte al Conservatorio e con insegnanti privati, e si è iscritto a Lettere senza terminare la laurea a causa dei troppi impegni lavorativi, ricevendo poi una laurea "honoris causa".

La sua gavetta è stata lunga ma fortunata, con incontri giusti al momento giusto. Uno dei maestri più importanti è stato Gigi Proietti, grazie al quale ha imparato tutti gli aspetti pratici del teatro, diventando compositore delle musiche per gli spettacoli del Globe Theatre. L'arrivo al cinema avvenne tramite Fornari: fu pianista per il saggio di diploma degli allievi di Proietti e accompagnò Proietti in un programma televisivo, facendo così la sua prima apparizione in scena.

Poi la svolta con "Smetto quando voglio" di Sydney Sibilia, film che secondo Edoardo Leo gli avrebbe cambiato la vita. Il provino con Sibilia fu durissimo ma soddisfacente. La collaborazione con Claudio Santamaria, che lo volle per il ruolo del Secco nel film, avvenne senza provino: Santamaria lo vide in uno spettacolo e lo scelse per la sua musicalità, affidandogli il personaggio del pianobarista a copertura delle attività criminali.

È un poter contare sulla fiducia, senza provini, che Fresi mostra di apprezzare particolarmente, circondato da attori della sua generazione





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