Stefano Nazzi lancia "Nazzi Racconta", la nuova serie true crime di Sky

Stefano Nazzi, noto giornalista e scrittore, presenta la sua nuova docuserie true crime su Sky, nella quale analizza tre casi di cronaca nera legati dalla dinamica del branco. Con un approccio critico verso l'intrattenimento giornalistico basato sulle sole ipotesi, Nazzi offre un'analisi approfondita e senza sconti dei fatti, disponibile anche in formato podcast.

Il giornalista e scrittore Stefano Nazzi , figura autorevole del true crime italiano, critica l'approccio di molte trasmissioni televisive che trasformano i casi di cronaca nera in un intrattenimento a puntate, spesso basato su ipotesi piuttosto che su fatti concreti.

A suo dire, il giornalismo non deve inseguire ossessivamente le dinamiche dei social media, ma mantenere una propria autorevolezza per sopravvivere. Nazzi lancia la nuova serie true crime intitolata "Nazzi Racconta" su Sky, nella quale approfondisce tre casi legati dal tema della dinamica del branco: Desirée Piovanelli, Federico Aldrovandi e Luca Sacchi.

La prima puntata, dedicata a Desirée Piovanelli, va in onda in esclusiva il 29 e 30 maggio su Sky Crime, Sky Documentaries e in streaming su NOW; la storia è disponibile anche come podcast. Attraverso una narrazione intensa e senza sconti, Nazzi non si limita a ricostruire i fatti, ma analizza le dinamiche, cerca le crepe e tenta di comprendere la complessità di crimini che spesso non si spiegano con un solo colpevole





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