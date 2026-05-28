Stefano Nazzi porta in video l'omicidio di Desirée Piovanelli su Sky Crime

Arriva su Sky Crime 'Nazzi racconta', una docuserie su Desirée Piovanelli, la 14enne di Leno (Brescia) aggredita e uccisa da un gruppo di coetanei e dall'adulto Giovanni Erra. La docuserie andrà in onda il 29 e il 30 maggio alle 22.30 su Sky Documentaries e sarà disponibile in streaming su Now e on demand. Stefano Nazzi, noto per il suo podcast di successo 'Mi piacerebbe', ha scelto di analizzare il tema del branco per questo caso perché vuole comprendere le dinamiche che si mettono in moto in un gruppo e che portano persone che singolarmente non commetterebbero mai determinate azioni a farlo invece in gruppo. Il linguaggio utilizzato nel podcast e nella docuserie è simile, ma l'uso delle immagini permette di far vedere i volti dei protagonisti, dei familiari delle vittime e del magistrato che ha interrogato gli indagati. Nazzi avrebbe voluto raccontare in video anche la storia del Dams, l'atmosfera visiva di quegli anni e tutta la vicenda che ha portato all'omicidio di Federico Aldrovandi e Luca Sacchi. Nazzi assicura di dormire benissimo la notte nonostante si occupi spesso di morti cruente, e il suo tempo libero è composto di interessi assolutamente normali come il calcio e l'ascolto di podcast. L'essere diventato un volto noto non lo turba e non è certo un peso per lui.

Stefano Nazzi , noto per il suo podcast di successo 'Mi piacerebbe', arriva su Sky Crime con una docuserie su Desirée Piovanelli , la 14enne di Leno (Brescia) aggredita e uccisa da un gruppo di coetanei e dall'adulto Giovanni Erra.

La docuserie, intitolata 'Nazzi racconta', andrà in onda il 29 e il 30 maggio alle 22.30 su Sky Documentaries e sarà disponibile in streaming su Now e on demand. Nazzi ha scelto di analizzare il tema del branco per questo caso, in particolare per Desirée, perché vuole comprendere le dinamiche che si mettono in moto in un gruppo e che portano persone che singolarmente non commetterebbero mai determinate azioni a farlo invece in gruppo.

Il linguaggio utilizzato nel podcast e nella docuserie è simile, ma l'uso delle immagini permette di far vedere i volti dei protagonisti, dei familiari delle vittime e del magistrato che ha interrogato gli indagati. Nazzi avrebbe voluto raccontare in video anche la storia del Dams, l'atmosfera visiva di quegli anni e tutta la vicenda che ha portato all'omicidio di Federico Aldrovandi e Luca Sacchi.

Nazzi assicura di dormire benissimo la notte nonostante si occupi spesso di morti cruente, e il suo tempo libero è composto di interessi assolutamente normali come il calcio e l'ascolto di podcast. L'essere diventato un volto noto non lo turba e non è certo un peso per lui





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