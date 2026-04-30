Stefano Sensi: dalla gloria all'Inter alla rinascita a Cipro

Stefano Sensi, ex centrocampista dell'Inter, racconta la sua carriera segnata da infortuni e la rinascita a Cipro con l'Anorthosis, dove ha ritrovato la gioia di giocare e di segnare.

Stefano Sensi , il talentuoso centrocampista italiano, è stato a lungo considerato uno dei giocatori più promettenti del calcio italiano. Nel 2019, durante la sua prima stagione con l' Inter , si mise in luce con una prestazione straordinaria in una partita di Champions League contro il Barcellona al Camp Nou, tanto da attirare l'attenzione di club come il Barcellona stesso e il Manchester City.

Tuttavia, la sua carriera ha subito una brusca svolta solo quattro giorni dopo, quando, durante una partita contro la Juventus, Sensi si infortunò all'adduttore. Da quel momento, la sua carriera è stata segnata da una serie di infortuni che lo hanno costretto a lasciare Milano e a cercare fortuna altrove. Oggi, a 30 anni, Sensi gioca a Cipro con l'Anorthosis, dove ha ritrovato la gioia di giocare e di segnare.

In 23 presenze, ha realizzato 8 gol e 6 assist, dimostrando di essere ancora un giocatore di alto livello. Sensi ha dichiarato di stare bene e di divertirsi molto in questa nuova esperienza, sottolineando come abbia trovato un ambiente positivo e un allenatore di grande valore come Camoranesi, che ha contribuito a migliorare il suo italiano dopo mesi trascorsi a parlare solo in inglese.

Nonostante la nostalgia per l'Italia, Sensi ha affermato di essere felice della sua scelta e di vivere in un ambiente tranquillo come Larnaca, che si adatta perfettamente al suo carattere riservato. L'esperienza all'Inter rimane un ricordo bellissimo per Sensi, che ha raccontato con emozione il momento in cui ha saputo del suo trasferimento a Milano, un traguardo che lo ha reso orgoglioso e che ha reso fiero il suo paese natale.

Tuttavia, la sua carriera all'Inter è stata segnata da una serie di infortuni che lo hanno costretto a lottare per tornare in campo. Sensi ha raccontato come, dopo la partita contro il Barcellona, sia stato seguito da club di alto livello come il Barcellona e il Manchester City, ma come gli infortuni abbiano impedito di concretizzare queste opportunità. Ha anche rivelato di aver pensato di smettere di giocare, ma di essere stato convinto dalla moglie a continuare.

Oggi, Sensi ha trovato un equilibrio mentale grazie all'aiuto di un mental coach, che lo ha aiutato a superare le paure legate agli infortuni e a ritrovare la fiducia in sé stesso. Ha anche raccontato di aver trovato ispirazione nel libro 'Il punto vincente' di Djokovic, che lo ha aiutato a migliorare la sua alimentazione e a gestire meglio il suo corpo.

Nonostante gli infortuni, Sensi ha avuto l'onore di essere convocato in Nazionale da Mancini, che lo ha schierato titolare al posto di Jorginho. Anche in questo caso, però, un infortunio ha impedito a Sensi di partecipare all'Europeo vinto dall'Italia.

Tuttavia, questa esperienza ha rappresentato un punto di svolta nella sua carriera, spingendolo a cercare soluzioni per migliorare la sua salute e il suo benessere





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