Stefano Terranova morte Besta Milano errori medici e aorta

La famiglia di Stefano Terranova denuncia errori medici all'Istituto Besta di Milano. L'adolescente è deceduto per rottura dell'aorta dopo una fistola non diagnosticata.

La storia dolorosa che porta alla scomparsa di Stefano Terranova, diciottenne siciliano, ha avuto inizio in una tarda mattinata di maggio durante le ore scolastiche. L'adolescente ha accusato improvvisi malesseri tra cui nausea, rigidità al collo e cedimento fisico, costringendo la scuola a chiamare immediatamente il numero di emergenza 118. Il trasporto d'emergenza ha condotto lo studente prima alla guardia medica e successivamente al presidio ospedaliero di Sant'Agata di Militello, dove i primi esami hanno evidenziato la natura neurologica dei sintomi.

Diagnosi iniziale e trasferimento a Milano

Le indagini mediche iniziali hanno confermato la gravità della situazione tramite una TAC, portando alla decisione immediata di trasferire il paziente verso un centro di eccellenza superiore. La risonanza magnetica eseguita la mattina del 4 maggio ha diagnosticato un angioma cavernoso del bulbo, una patologia grave in fase di sanguinamento. Non essendo presente neurochirurgia d'urgenza presso l'ospedale Giglio di Cefalù, il dottor Paolo Morana ha contattato l'Istituto neurologico Carlo Besta di Milano, struttura riconosciuta come polo di riferimento per queste patologie, ottenendo l'accesso per le cure specialistiche.

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Intervento chirurgico e complicanze respiratorie

Il 5 maggio, alle ore 14:00, Stefano è stato sottoposto a un delicato intervento di asportazione dell'angioma cavernoso. I chirurghi, soddisfatti dell'esito operatorio iniziale, hanno rassicurato la famiglia sulla sopravvivenza del ragazzo, che è stato successivamente trasferito nel dipartimento di Anestesia e rianimazione dove ha ripreso conoscenza. Nei giorni seguenti, lo staff medico ha valutato l'esecuzione di una tracheotomia necessaria per supportare la respirazione e la deglutizione, procedure ritenute provvisorie in attesa del pieno recupero delle funzioni vitali del paziente.

L'incidente della cannula e i referti contestati

La situazione clinica è cambiata radicalmente l'8 maggio, quando è stata eseguita la tracheotomia secondo il metodo Fantoni. Il 10 maggio, il diario clinico ha registrato un evento critico: la cannula è rimasta intascata nella pars membranacea della trachea, un blocco causato probabilmente da un ostacolo tissutale o una deviazione anatomica. Tindaro Terranova, padre dello studente, sottolinea come questo evento abbia innescato una serie di complicanze documentate fino al 13 maggio, giorno in cui il peggioramento respiratorio ha portato al sospetto di un versamento pleurico e di un'infezione batterica.

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Errore diagnostico e conseguenze fatali

Le TAC del torace effettuate il 13, 16 e 21 maggio hanno evidenziato discrepanze significative nei referti radiologici. Il padre denuncia un errore macroscopico nell'interpretazione delle immagini del 13 maggio, condiviso da tutti gli esperti consultati, che non ha rilevato una fistola tracheo-esofagea in via di sviluppo. Questa patologia patologica, creata dall'infiammazione, metteva in comunicazione la trachea con l'esofago, causando gravi polmoniti da contaminazione. Nonostante l'intervento all'ospedale di Sondalo per rimuovere parte del polmone infetto, la causa diretta del decesso non è stata l'infezione o l'intervento cerebrale iniziale.

La rottura dell'aorta e la denuncia alla magistratura

La causa definitiva della morte di Stefano Terranova è stata identificata nell'emorragia provocata dalla rottura dell'aorta. L'arteria era stata indebolita da un processo di corrosione dei tessuti, conseguenza diretta della fistola tra esofago e trachea che non era stata diagnosticata tempestivamente. La famiglia attribuisce la tragedia all'erroneità dei referti, al mancato monitoraggio della cannula e alla sottovalutazione del sospetto clinico. La questione è stata portata all'attenzione del pubblico ministero di Bergamo, dove i consulenti tecnici hanno confermato la chiarezza dell'evidenza radiologica sulla presenza di un doppio arco aortico, elemento chiave nell'interpretazione corretta delle immagini del 13 maggio.