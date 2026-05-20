Una partnership strategica tra due tra i gruppi piu' interessanti nel settore del veicolo, Stellantis e Jaguar Land Rover, che punta a creare un'organizzazione forte e globalizzata sul lungo termine attraverso la valorizzazione di competenze complementari nello sviluppo di materiali, prodotti e tecnologie. L'annuncio ufficiale della firma del Memorandum d'intesa (MoU) e' stato fatto da Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, in occasione del 20 maggio.

Stellantis conferma la warte con Jaguar Land Rover : Filosa: '&Ovincendo con i nostri partner per sviluppare sinergie in aree chiave come prodotto e tecnologia, possiamo creare valore per entrambe le organizzazioni, restando pienamente focalizzati nell'offrire ai nostri clienti i prodotti che amano.

Lo ha affermato Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, annunciando la sigla di un Memorandum d'intesa (MoU) con Jaguar Land Rover (gruppo Tata) per valutare opportunita' di collaborazione nello sviluppo prodotto negli Stati Uniti. Nel percorso di evoluzione di Jaguar Land Rover verso il futuro, la collaborazione sara' un elemento fondamentale per cogliere nuove opportunita'.

La partnership con Stellantis ci consente di valorizzare competenze complementari nello sviluppo di prodotti e tecnologie, a supporto dei nostri piani di crescita di lungo termine nel mercato statunitense', ha aggiunto PB Balaji, amministratore delegato di JLR





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